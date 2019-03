Hude. Ein neuer Pfarrverwalter tritt am 1. September in der katholischen Gemeinde St. Marien in Hude seinen Dienst an. Pfarrer Clement stammt aus Nigeria und ist derzeit Pfarrer in Visbek.

Hude Zum 1. September 2019 erhält die katholische Kirchengemeinde St. Marien in Hude einen neuen Pfarrverwalter. Dr. Clement Oloruntusin Akinseloyin – zurzeit noch Pfarrer in St. Vitus in Visbek – übernimmt damit übergangsweise die Leitung der Pfarrei. Die Nachfolge von Pfarrer Norbert Steffen, der in den Ruhestand geht, steht noch nicht fest. Der 57-jährige Nigerianer übernimmt zugleich das Amt des Pfarrverwalters in der Gemeinde Heilig Geist in Lemwerder.

Pfarrer Clement gewinnt schnell die Herzen

Clement Oloruntusin Akinseloyin, oder einfach Pfarrer Clement, hatte sich vor einigen Tagen in einem ersten Kontaktgespräch unter Moderation von Monsignore Bernd Winter den Huder Gemeindegremien vorgestellt. Und dabei einen sehr positiven Eindruck hinterlassen, wie Ludger Heuer, Pressesprecher des Bischöflich Münsterschen Offizialats, berichtet. Einer künftigen Zusammenarbeit steht somit nichts mehr im Wege. „Er ist ein sehr lustiger und lebensfroher Mann“, sagt Heuer über den Geistlichen, der seine Gesprächspartner mit seiner freundlichen und offenen Art überzeugt habe.

Erste Schritte als Seelsorger in nigerianischer Heimat

Der 57-Jährige hatte nach seiner Priesterweihe im Jahr 1987 einige Jahre als Seelsorger in seinem Heimatbistum Ondo in Nigeria gearbeitet. Von 1990 bis 1995 war er zudem Direktor der Diözesankommission für Gerechtigkeit, Entwicklung und Frieden. 1998 bis 2002 absolvierte Akinseloyin ein Aufbaustudium an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Main und wirkte während dieser Zeit als Rector Ecclesia der Klosterkirche der Schwestern vom Guten Hirten in Hofheim am Taunus.

Seit 2016 Pfarrer in Visbek

Für vier Jahre kehrte der Pfarrer anschließend nach Nigeria zurück, wo neben der Leitung der Kirchengemeinde Mary Queen of Angels in Akure auch ein Landwirtschaftsprojekt und erneut die Diözesankommission für Gerechtigkeit, Entwicklung und Frieden auf ihn warteten. Im Oktober 2007 nahm Akinseloyin ein Promotionsstudium in Sankt Georgen auf.

Nach dem erfolgreichen Abschluss kam er im Jahr 2011 als Pfarrer in die Kirchengemeinde St. Jakobus im Saterland. Drei Jahre später wechselte er nach Dinklage in die Kirchengemeinde St. Catharina, ehe er schließlich 2016 nach Visbek ging.