Harpstedt/Oldenburg . Ein mutmaßlich an sechs Autodiebstählen beteiligter 20 Jahre alte Harpstedter kann wohl mit einer Bewährungsstrafe rechnen.

Das ist das Ergebnis eines Verständigungsgespräches mit zwei Berufsrichtern des Landgerichts Oldenburg, dem Staatsanwalt und der Verteidigung.

Das Rechtsgespräch, auch „Deal“ genannt, soll den Prozess verkürzen. Die Staatsanwaltschaft hatte betont, es gehe ihr nicht um hohe Strafen, sondern um das Aufdecken von Strukturen.

Der 20-Jährige kann als Heranwachsender laut Gericht mit einer Jugendstrafe von einem bis eineinhalb Jahren rechnen. Die Strafe könne zur Bewährung ausgesetzt werden, hieß es.

Der junge Mann soll 2017 einen Mercedes-Sprinter unter falschem Namen angemietet und ihn nicht zurückgebracht haben.In fünf weiteren Fällen soll er gestohlene Wagen nach Polen gefahren haben – und das ohne Führerschein.

Weil er die angeklagten Taten nach dem Gespräch der Juristen einräumte, wird das ausgehandelte Strafmaß für ihn wohl gelten. Der 20-Jährige hatte schon der Polizei gegenüber die Taten zugegeben. Er habe sein Leben grundlegend geändert und eine Arbeit begonnen, sagte sein Anwalt. Inzwischen soll er auch dabei sein, seinen Führerschein zu machen.

Weitestgehend geständig zeigte sich nach dem einstündigen Rechtsgespräch am Mittwoch der 35-jährige Hauptangeklagte aus Litauen. Ihm werden 24 Straftaten zur Last gelegt, 19 davon im Zusammenhang mit Diebstählen oder Autoschiebereien. Fünf angeklagte Taten räumte er nicht ein. Einige davon könnten eingestellt werden, signalisierte das Gericht. Auswirkungen auf das Strafmaß haben die Einstellungen eher nicht. Der 35-Jährige wird nach dem Rechtsgespräch und seinem Geständnis mit einer Haftstrafe von drei bis vier Jahren rechnen müssen. Im Raum steht zudem eine Einziehung der Taterträge von wohl knapp 100.000 Euro. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.

Polizei verfolgte Verdächtige mit Peilsendern

Der Prozess wird Mitte März fortgesetzt und wohl beendet. Aussagen werden noch drei Ermittlungsbeamte. Die Polizei hatte offenbar das Tun des 35-Jährigen und mindestens vier weiterer Personen schon Monate vor dem Zugriff im Blick. Unter anderem wurde an das Auto des Hauptangeklagten von Ermittlern heimlich ein Peilsender angebracht.