Ganderkesee. Touristen können sich ab sofort auf einer digitalen Karte über die Sehenswürdigkeiten der Gemeinde Ganderkesee informieren. Auch Einheimische können von dem neuen Angebot profitieren.

Fast 800 Datensätze – so viel musste Björn Vosgerau als GIS-Koordinator der Gemeinde Ganderkesee in den vergangenen Monaten in das neue Tourismusportal einpflegen, das Gästen und Einheimischen ab sofort bei der Orientierung im Ort helfen soll: "Das Sammeln der Daten war viel Arbeit", bestätigte Vosgerau gestern bei der Präsentation des neuen Portals.

Geographische Informationen können auf Karte abgerufen werden

Das "GIS" in der Jobbezeichnung von Vosgerau steht für "Geographisches Informationssystem". Einfach gesagt handelt es sich dabei um die Bearbeitung und Präsentation räumlicher Daten. Konkret hat Vosgerau eine digitale Karte entwickelt, auf der sämtliche Ganderkeseer Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Fahrradstrecken und vieles mehr zu sehen sind. (Lesen Sie hier: Ganderkesee wird gemeinsam aufgeräumt.)

"Besuchern und Bewohnern ist es nun möglich, online auf das umfangreiche Kartenmaterial zuzugreifen", erklärte Wirtschaftsförderin und Tourismusbeauftragte Christa Linnemann zum Start des Portals. Die Idee dahinter sei, den Menschen sämtliche Daten auf einfache Art und Weise zu zeigen und so die Vielfalt der Angebote in der Gemeinde zu präsentieren.

Digitale Karte deckt viele Bereiche ab

Unterteilt ist das Tourismusportal, das im Internet unter tourismusportal.ganderkesee.de abrufbar ist, neben den Sehenswürdigkeiten in die Bereiche "Radfahren und Wandern", "Freizeit, Sport, Wellness", "Essen und Trinken", "Übernachten" und "Verkehrsmittel und Parken". All das ergebe natürlich eine Flut an Informationen, erklärte Vosgerau: "Daher ist es sinnvoll, die richtigen Häkchen zu setzen, um die Übersicht zu bewahren." Je nach Bedarf könnte so gezielt nach bestimmten Orten gesucht werden.

Bürger und Besucher können Radstrecken planen

Daher könnten auch Einheimische, die sich in der Gemeinde bereits gut auskennen, von der digitalen Karte profitieren, sagte Vosgerau: "Freizeitattraktionen oder bestimmte Restaurants sind hier viel einfacher zu finden." Einen weiteren Mehrwert würden auch die weiterführenden Informationen darstellen, die bei vielen Attraktionen hinterlegt sind: "Hier lassen sich auch diverse Mythen und Legenden nachlesen." Zudem sei die Darstellung der vielen Radwege sowohl für Touristen, als auch für Bürger interessant: "Strecken und mögliche Orte für Pausen können auf dem Portal im Vorfeld genau geplant werden." (Lesen Sie hier: Immer mehr Verkehr und viele Raser in Falkenburg.)



Bürgerportal als dritter Baustein geplant

Entstanden ist das Tourismusportal aufgrund einer steigenden Zahl an Touristen und einer größeren Nachfrage nach einer Bündelung der geographischen Informationen, erklärte Linnemann: "Zudem haben wir im Internet die Möglichkeit, die Daten ständig zu aktualisieren." Nach den vor zwei Jahren online zur Verfügung gestellten Geoinformationen zur Bauleitplanung ist das Tourismusportal das zweite geographische Projekt der Gemeinde. Als dritter Baustein soll demnächst noch ein Bürgerportal folgen: "Ganz allgemein nimmt die Bedeutung des Themas Geoinformation in der Gemeindeverwaltung zu", stellte Linnemann fest.