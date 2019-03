Landkreis Oldenburg Industriebetriebe finden im Landkreis Oldenburg keine freie Fläche. Das soll sich an Standorten mit Anschluss an die Autobahn 1 ändern. Die Grünen mahnen flächenschonende Planung an.

Industriebetriebe blitzen ab, wenn sie bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Oldenburg (WLO) wegen einer freien Fläche nachfragen. Es gebe für die Industrie kreisweit fast keine verfügbare Fläche, klagt WLO-Geschäftsführer Hans-Werner Aschoff seit Jahren bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Doch nun bewegt sich etwas.

Autobahnanschlüsse als Pfund

Im Rathaus der Gemeinde Dötlingen wird mit Hochdruck an den Plänen für ein interkommunale Gewerbe- und Industriegebiet direkt an der Bundesstraße 213 und nahe der Autobahnauffahrt Wildeshausen-Nord in Hockensberg gearbeitet. Und gleich am nächsten Autobahnanschluss, in Steinloge direkt am Autobahnanschluss Wildeshausen-Nord, will die Stadt Wildeshausen ein weiteres Gewerbe- und Industriegebiet auf den Markt bringen.

Acker- und Waldflächen im Blick

Beide Flächen nahe der oder direkt an der Autobahn 1 sind rund 30 Hektar groß, von denen jeweils um die 20 Hektar vermarktet werden können. In Hockensberg handelt es sich größtenteils um Ackerland, das überbaut werden könnte, in Steinloge um ein Waldgebiet. Dem Wald wird laut Positionspapier der SPD-Stadtratsfraktion gutachterlich kein besonders hoher Wert zugeschrieben. Die Nabu-Ortsgruppe Dötlingen-Wildeshausen sieht das anders: Baumpiepern und Bluthänflingen, Trauerschnäppern und Steinkäuzen werde der Brutplatz genommen, Fledermäuse, Waldeidechsen und Blindschleichen würden vertrieben.

Ehrgeizigen Zeitplan verfehlt

In Hockensberg ist die Planung schon ein ordentliches Stück vorangekommen. Als die Bürgermeister von Dötlingen, Wildeshausen und Prinzhöfte im Sommer 2017 den Kooperationsvertrag unterzeichneten, war die Rede vom Abschluss der Planung vielleicht noch im Jahr 2018 und von der Bereitstellung der Flächen für ansiedlungswillige Betriebe noch im Jahr 2019. Das hat allerdings nicht geklappt.

Umweltausschuss bremst Gewerbeplanung

Zuletzt, im Dezember 2018, hat der Umweltausschuss des Landkreises Oldenburg Sand ins Getriebe geworfen, obwohl die Präsenz des Landrat-Stellvertreters Christian Wolf und des WLO-Geschäftsführers Aschoff bei der Vertragsunterzeichnung die Unterstützung des Landkreises signalisiert hatte.

Baumreihe bremst Planung

Den Umweltpolitikern im Kreishaus geht es nicht um die Gewerbe- und Industrieflächen selbst, sondern um eine Reihe markanter Bäume an der Iserloyer Straße, die die Flächen nach Norden begrenzt. Die Baumreihe wird zwar nicht als schützenswert eingestuft, aber doch als so landschaftsprägend, dass die Gewerbeplanung auf ihren Erhalt abgestellt werden soll. Seither werden die Pläne im Rathaus der Gemeinde Dötlingen überarbeitet, bisher ohne erkennbares Ergebnis.

Wildeshausen vergräzt Nachbarn

Eduard Hüsers, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kreistag, hält WLO-Geschäftsführer Aschoff vor, nicht ausreichend moderierend eingegriffen zu haben. Gleiches zeichnet sich Hüsers zufolge auch bei der Planung in Steinloge ab. Wildeshausen agiert hier bisher im Alleingang und hat die Gemeinde Großenkneten, deren Gebiet gleich an der Grenze des geplanten Gewerbe- und Industriegebiets beginnt, schon vergräzt und in Oppositionshaltung gebracht. Kommunalpolitiker, auch Bürgermeister Thorsten Schmidtke, haben sich klar ablehnend geäußert und dabei darauf verwiesen, dass beim nahegelegenen Flugplatz Ahlhorn große Gewerbeflächen nahezu ungenutzt sind. Auf Steinloge gemünzt sagt Hüsers: „Hier sollte es Aufgabe der WLO sein, ein interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet bei gerechter Verteilung der Gewerbesteuern zu moderieren, statt immer mehr Naturflächen unwiederbringlich zu verplanen.“

Grüne wollen Politik-Einfluss wahren

Die Grünen im Kreistag bemängeln überdies, dass der WLO im Kreis-Haushalt 2019 Geld für ein neues Entwicklungskonzept für Gewerbeflächen zur Verfügung gestellt wird, ohne dass die Politik weiß, wofür das Geld ausgegeben wird. Hüsers räumt der WLO als GmbH eine „gewisse Eigenständigkeit“ ein, fordert aber Informationen über die Zielrichtung des Konzepts ein, weil die WLO zu 100 Prozent vom Landkreis finanziert werde.

Flächenverbrauch soll eingedämmt werden

Für die Grünen ist klar, dass Gewerbegebietsplanung aktuell nicht mehr ohne Eindämmung des Flächenverbrauchs und ohne Klimaschutz geht. Hüsers beruft sich dabei auf die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, der zufolge der bundesweite Flächenverbrauch von derzeit 69 Hektar auf 30 Hektar pro Tag gedrückt werden soll, und das schon im nächsten Jahr. Sein Fraktionskollege Reinhold Schütte befürchtet überdies, dass „der zweite Schritt vor dem ersten gemacht“ wird: Ein neues Entwicklungskonzept für Gewerbeflächen sei zwar sinnvoll, dürfe aber nicht zum Maßstab für den übergeordneten Landschaftsrahmenplan und das regionale Raumordnungsprogramm werden. An diesen grundsätzlichen Planungen wird im Kreishaus zwar schon seit etlichen Jahren gearbeitet, ein Ende ist aber noch nicht in Sicht.