Ganderkesee. Eine 89-jährige Frau ist am Donnerstag von ihrem Sohn in ihrem Haus tot aufgefunden worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde sie von ihrem Hund getötet.

Eine 89-jährige Frau ist am Donnerstag von ihrem Sohn in ihrer Wohnung leblos aufgefunden worden. Nach Polizeiangaben betrat ein 51-jähriger Mann das Wohnhaus in Ganderkesee, das er gemeinsam mit seiner 89-jährigen Mutter bewohnte. Seine Mutter fand er dabei leblos auf dem Boden liegend vor. Der gemeinsame Hund, ein zehnjähriger Rüde der Rasse Deutsch Drahthaar, saß auf dem Sessel.

Massive Verletzungen

Aufgrund der massiven Verletzungen ging der 51-Jährige davon aus, dass seine Mutter vom Jagdhund totgebissen wurde. Der jagdberechtigte Sohn erlegte den Hund im Garten des Wohnhauses. Eine von der Staatsanwaltschaft Oldenburg angeordnete Obduktion des Leichnams ergab am Freitag, dass die Frau Verletzungen aufwies, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vom Hund verursacht wurden.

Hinweise, die auf ein menschliches Fremdverschulden deuten könnten, gab es nicht. Eine Untersuchung des Hundes wird in der nächsten Woche erfolgen, teilt die Polizei mit.