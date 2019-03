Ganderkesee-Steinkimmen. Tierquäler haben in der Region eine Katze wie illegalen Abfall in der Natur entsorgt. Jetzt hat die Tierrechtsorganisation Peta 500 Euro Belohnung für Hinweise auf die Täter ausgesetzt.

Eine trächtige Katze ist in einem sorgfältig verklebten Karton am Feldrand von Steinkimmen ausgesetzt worden. „Gegen 21 Uhr am vergangenen Sonntagabend hat der Hund einer Gassigängerin am Rand des Feldweges Am Sender eine unglaubliche Entdeckung gemacht“, berichtete Ulrike Büthe, Sprecherin des Tierschutzvereins Delmenhorst.

Klägliches Maunzen aus dem Karton

Dort spürte der Hund einen mit Paketband zugeklebten Pappkarton auf, aus dem heraus es kläglich maunzte. „Eine trächtige Katze war darin, die von einem verantwortungslosen Menschen auf diese perfide Art einfach entsorgt worden ist“, so Büthe. Jetzt hat die Tierrechtsorganisation Peta 500 Euro Belohnung für Hinweise auf die Täter ausgesetzt.

Zeugen können sich auch anonym melden

Zeugen können sich ebenso telefonisch unter (01520) 7373341 oder per E-Mail: whistleblower@peta.de bei der Tierschutzorganisation melden – auch anonym. „Die schwangere Katze so skrupellos zu entsorgen und einem ungewissen Schicksal zu überlassen, ist tierschutzwidrig“, so Judith Pein im Namen von Peta. „Der Katzenhalter hätte genug Verantwortungsbewusstsein zeigen und sich rechtzeitig Hilfe bei einem Tierheim oder Tierschutzverein suchen müssen.“