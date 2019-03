Ganderkesee. Kindergartenkinder sollen von Anfang an sprachlich gefördert werden – so ein Konzept, das jetzt in Ganderkesee umgesetzt wird. So soll es funktionieren.

Warum ist eine gezielte Sprachförderung für Kindergarten-Kinder notwendig? Diese Frage hat der Ausschuss für Soziales und Gesellschaft jetzt diskutiert.

Sabine Schulz vom Fachdienst Kindertagesstätten hat dort ein neues Sprachförderungskonzept vorgestellt, das aktuell in Kitas in Ganderkesee und im Landkreis Oldenburg umgesetzt wird. Die Sprachförderung spiele seit jeher eine große Rolle in den Kita-Einrichtungen. Man müsse also nicht alles komplett neu erfinden, betonte Schulz. Was an dem Konzept aber neu ist: Alle Kinder sollen gleichermaßen gefördert werden.

„In der Vergangenheit sind Lehrkräfte in die Einrichtungen gekommen und haben die Kinder geprüft. Daraus ergaben sich dann Gruppen, die dann ein Mal die Woche speziell gefördert wurden. Der große Unterschied zu diesem vorherigen Modell ist, dass es diese Aussonderungen in Gruppen nicht mehr gibt. Die Sprachförderung soll eben in den Alltag integriert werden“, erklärte Schulz.

Zwei pädagogische Fachkräfte eingestellt

Für die Umsetzung sind bei der Gemeinde Ganderkesee zwei pädagogische Fachkräfte mit insgesamt 40,5 Wochenstunden eingesetzt. 69 800 Euro stehen der Gemeinde für das Kita-Jahr 2018/2019 dafür zur Verfügung, berichtete Schulz. Ziel dieses „Regionalen Konzepts zur alltagsintegrierten Sprachbildung und Sprachförderung im Landkreis Oldenburg“ sei es, die Sprech- und Lernfreude der Kinder und ihre persönlichen Ausdrucksmöglichkeiten frühzeitig zu stärken.

Warum ist die Sprachförderung so nötig geworden?"

Arnold Hansen (Freie Wähler) fragte dazu: „Warum ist die Sprachförderung so nötig geworden? Es scheint da in den vergangenen Jahren einen Wandel gegeben zu haben. Ist es daran festzumachen, dass wir so viele Migrationskinder haben? Oder ist das ein Phänomen unserer Zeit?“.

„So leicht würde ich es mir nicht machen. Ich denke eher, dass wir zu einer sprachfaulen Gesellschaft geworden sind. Man redet weniger miteinander“, sagte Schulz. Tablets und Smartphones kämen dafür immer häufiger zum Einsatz – auch gerade bei Kindern.