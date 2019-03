Ganderkesee. Ralph Selle wird in den nächsten Tagen nach 20 Jahren seinen Kiosk an der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee schließen müssen. Schwere Schicksalsschläge führten zu dieser Entscheidung, die dem 50-Jährigen sehr schwer fiel.

Für Ralph Selle endet in diesen Tagen ein prägendes Kapitel seines Lebens. 20 Jahre lang begrüßte er in seinem Kiosk an der Grüppenbührener Straße die Kunden und versorgte sie mit Zeitschriften, Süßigkeiten, Zigaretten und allem, was sie sonst so brauchten: "Die meisten sind Stammkunden, von denen ich weiß, was sie wollen", sagt der 50-Jährige. (Lesen Sie hier: Kioskbetreiber Selle schätzt Ganderkeseer Stammkundschaft.)

Ralph Selle steht vor leeren Regalen

Doch in den vergangenen Tagen kamen viele dieser Stammkunden zum letzten Mal. Selle muss seinen Kiosk aufgeben: "Es sind viele Tränen geflossen", erzählt er sichtlich angefasst. Sein Blick richtet sich dabei auf die fast leeren Regale: "Früher war hier alles voll, jetzt kann ich kaum noch etwas anbieten." Ein Foto will er in seinem Kiosk nicht machen: "Nehmen Sie ein Bild von früher, da sieht man, wie es hier mal aussah", sagt Selle und zeigt dabei auf einen Flyer, in dem er lachend vor seinen vollen Regalen abgebildet ist.

Schicksalsschläge führten zu Selles Entscheidung

Der ungewollte Abschied von seinem Kiosk fällt Selle schwer: "Ich wollte weiter machen, aber es waren zu viele Schicksalsschläge." Vor zwei Jahren erlitt der 50 Jahre alte Ganderkeseer einen Schlaganfall, ein Jahr später verletzte er sich bei einem Verkehrsunfall schwer: "Das war einfach zu viel. Da kriegst du keinen Fuß mehr auf den Boden."

Die während seiner Ausfälle fehlenden Einnahmen und die plötzlichen Kosten, die unter anderem für den Kauf eines neuen Autos auf ihn zukamen, konnte Selle nicht mehr auffangen. Irgendwann war kein Geld mehr da, um neue Waren für seine nun leeren Regale zu bestellen. Zudem würden neue Auflagen es erfordern, dass Selle eigentlich in seinen Kiosk investieren müsste: "Das kann ich nicht", erklärt er. Einen anderen Ausweg als die Schließung sieht er deswegen nicht, auch wenn er es eigentlich vermeiden wollte.

Denn sein Laden lief in all den Jahren nicht schlecht: "Ich konnte gut davon leben, an Kunden mangelt es nicht", betont Selle, der vor allem denjenigen, die schon seit der Öffnung vor 20 Jahren immer wiederkommen, dankbar für ihre Treue ist. Ihre Wünsche wird er in Zukunft aber nicht mehr erfüllen können: "Ich habe hier ja kaum noch was." (Lesen Sie hier: In Ganderkesee gehen Stagnation und Bewegung im Einzelhandel Hand in Hand.)

Spätestens Schluss am 15. März

Wie es mit dem Laden an der Grüppenbührener Straße weiter geht, ist noch offen. Einen Interessenten gebe es noch, "aber das entscheidet sich erst in den nächsten Tagen", erklärt Selle. Er selbst will seinen Kiosk das letzte Mal spätestens am 15. März öffnen: "Dann ist Schluss", sagt der gelernte Tischler, der anschließend in einem Möbel-Großhandel anfangen wird. Ganderkesee wird dann um einen traditionsreichen Kiosk ärmer sein.