Ganderkesee. Ob Liebeskummer oder Schnittverletzung: Für die DRK-Helfer ist der Dienst beim Fasching facettenreich.

Vivien Rohrig schrubbt die letzten Flecken von der Karosserie, Gerrit Bakenhus geht mit dem Wasserschlauch drüber. Alles sauber? Dann schnell zum nächsten Sanitätswagen. Kurz vor dem Faschingsumzug ist viel zu tun beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) an der Urneburger Straße.

DRK-Ortsverein schon lange beim Fasching dabei

Der DRK-Ortsverein ist schon lange für den Sanitätsdienst beim Ganderkeseer Fasching um den Ring verantwortlich – für die kleinen Wunden genauso wie für alle möglichen Notfallszenarien.

Sonst begleiten die ehrenamtlichen Helfer Reitturniere, Fußballturniere, Werder-Spiele oder die Landtage Nord. Aber Fasching ist der Höhepunkt des Jahres – die Veranstaltung mit der höchsten Einsatzdichte. Doch auch die, die den ehrenamtlichen Helfern am meisten liegt, weiß Andreas Strodthoff, der Ortsvereins-Vorsitzende. 18 Jahre ist er schon dabei: „Weil Fasching so spaßig ist und die Ganderkeseer so viel Spaß machen.“ Der Beleg: „So viele Helfer, wie mitmachen wollen, können wir gar nicht unterbringen.“ (Weiterlesen: Fasching 2019 in Ganderkesee: Termin, Route und Anreise)

Hundert aus dem ganzen Landesverband seien letztlich im Einsatz – auf dem Hauptverbandsplatz in den Delme-Werkstätten an der Pestalozzistraße 4, im Hintergrund, wie in der Küche oder als in Dreiergruppen zu Fuß gehende „Sanis“ mit Notfallrucksack.

Vor dem Spaß steht viel Arbeit

Vor dem Spaß steht viel Arbeit. Das Saubermachen, die Überprüfung des Inventars: 17 Seiten lang ist die Checkliste für jedes Auto, die Caroline Bruß durcharbeitet: Ohrthermometer, Hyperventilationsmaske, Sauerstoffmaske – medizinisches Material für Schnittwunden bis zum Schlaganfall. Für kleine Patienten fährt ein Teddy in jedem Rettungswagen mit.

Monate vorher beginnen die Vorbereitungen, Besprechungen mit Polizei, Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und privaten Sicherheitsfirmen. Wo werden die zehn Rettungswagen strategisch positioniert, wo die fünf hochmodernen Sanitätswagen?



35.000 Menschen erwartet

„Über jeden einzelnen Punkt der Strecke machen wir uns Gedanken“, sagt Strodthoff. Damit der Rettungswagen immer den besten Weg durch die von Absperrgittern gesäumten Straßen und die für den Faschingsumzug 2019 erwarteten 35.000 Menschen findet. Und für den schlimmsten aller Fälle können Notfallzelte mit Feldbetten aufgebaut werden. Der Rettungshubschrauber würde im Stadion landen. Strodthoff sagt: „Je besser vorbereitet, desto routinierter läuft der Tag. Auch, wenn man das alles zu 99 Prozent nicht braucht.“ Um die hundert Patienten haben die Helfer in den vergangenen Jahren behandelt. Meist weniger komplizierte Dinge, die vor Ort durch Fußstreifen oder die beiden Notärzte geregelt wurden. So wird das Pflaster vielleicht auch diesmal das meistgebrauchte Utensil sein. (Weiterlesen: So wird das Wetter zu Fasching in der Region)

Weniger betrunkene Minderjährige

Natürlich, der Alkohol spiele auch eine Rolle. „Schön ist aber“, sagt Strodthoff, „dass betrunkene Minderjährige zuletzt seltener auftauchten“. Eigentlich sei der Fasching eine ziemlich gesittete Veranstaltung, findet Roar Abel vom DRK-Kreisverband.

Falls es doch mal schlimmer wird, warten im Lazarett an der Pestalozzistraße zehn Behandlungsplätze, Ärzte und Pfleger. Auf zwei „Intensivplätzen“ kann ein Chirurg auch mal eine Schnittwunde nähen und „was wir nicht regeln können, wird ins Krankenhaus gefahren“, so Strodthoff.

Auch Hilfe für enttäuschte Liebende



Auch dabei: sechs Fachkräfte der „Psychosozialen Notfallversorgung“ für seelische Erste Hilfe, die etwa traumatisierte Unfallzeugen, Angehörige oder gerade verlassene Liebende betreuen können. (Weiterlesen: Prinzenlöschzug der Ganderkeseer Feuerwehr feiert Jubiläum)