Ganderkesee Bei den Vorbereitungen der Büttenabende in Ganderkesee geht es ganz leger zu, wie das Nostalgiefoto zeigt.

Rustikal ist es am Mittwoch, 26. Januar 1994, bei der Generalprobe für die Büttenabende in der Festhalle am Steinacker zugegangen. Faschingsprinz und -prinzessin in der Mitte und ihre Hofdamen werden sich für den Abend wohl noch fein gemacht haben. Vor ihnen lagen sechs Büttenabende, die sie mit einem vierstündigen Programm füllten und bei denen sie anschließend zum Tanz einluden.

