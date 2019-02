Frau auf Rennrad in Gemeinde Wardenburg von Auto angefahren CC-Editor öffnen

Die Polizei ist am Mittwoch zu einem Unfall in Harbern I gerufen worden, bei dem eine Rennradfahrerin verletzt wurde. Symbolfoto: dpa

Wardenburg. Leichte Verletzungen hat eine 41-jährige Frau aus Bad Zwischenahn am Mittwoch um 17.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Harbern I in der Gemeinde Wardenburg erlitten.