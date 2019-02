Paul van Dyk wird zum "TabulaRaaza Festival 2019" in der Gemeinde Hatten zwischen Oldenburg und Sandkrug erwartet. Archivfoto: Matthias Balk

Sandkrug. Am 3. August soll das erste "TabulaRaaza Festival" in Wiemerslande in der Gemeinde Hatten an der Oldenburger Stadtgrenze stattfinden. So ist der Stand der Planungen und so gibt es Tickets.