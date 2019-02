Ganderkesee. Eine ausgefallene Ganderkeseer Fußtruppe beim Faschingsumzug 1994 zeigt das dk-Nostalgiebild.

Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Die Fußtruppe des heutigen dk-Nostalgiebilds erinnert an den Titelsong des Cartoons „Paulchen Panter“ und signalisiert beim Faschingsumzug im Jahre 1994 mit ihren „Fünf-Vor-Zwölf-Kostümen“, dass die Narrenzeit fast vorbei ist. So ganz stimmt das aber nicht, denn bis zum Aschermittwoch am 6. März sind es noch sieben Tage voll von guter Laune. Wer Personen auf dem Foto wiedererkennt, kann unter der Woche ab 10 Uhr unter der Telefonnummer (04221)156122 Hinweise im Redaktionssekretariat abgeben. Alle Nostalgiefotos gibt es hier.