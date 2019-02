Bookholzberg. Ab Juni soll das Spieldorf Stedingsehre von Zäunen umschlossen und für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich sein. Mit der Realisierung des geplanten Info- und Dokuzentrums vor Ort sei man aber "so weit wie noch nie".

Das Spieldorf Stedingsehre wird ab kommendem Juni mit Zäunen abgesperrt – das hat Perdita Engeler vom Berufsförderungswerk Weser-Ems am Mittwoch vor Ort verkündet. Die Freilichtbühne und das Spieldorf auf dem Gelände des heutigen Berufsförderungswerks in Bookholzberg dienten zur NS-Zeit als Aufführungsort

Dieses "Leerstandsmanagement mit Absperrung" sei notwendig, sagte Engeler und ergänzte: "Wenn wir in Betriebsferien gehen und die warmen Tage kommen, wird das Gelände geentert. Wir haben hier jeden Drogenmissbrauch, den man sich vorstellen kann – in idyllischer Umgebung. Wir wollen die Leute auch nicht ausgrenzen und versuchen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Aber die strafrechtliche Verfolgung ist nicht unsere Aufgabe."

Andere Optionen wenig sinnvoll

Andere Optionen, wie beispielsweise einen Wachdienst zu engagieren, schätzt Engeler als wenig sinnvoll ein: "Die Leute schauen dann ein, zwei Mal, wann der Wachdienst seine Runden dreht und kommen dann, wenn die Wachleute nicht vor Ort sind. Bei so einem großen Gelände, das auch von überall betretbar ist, wird das schwer umzusetzen." Also soll das Dorf ab Sommer nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Abgesehen von zwei Häusern: Das Haus Ems (Nummer 19), welches aktuell für unterschiedliche Veranstaltungen genutzt wird und das Haus 21, das sich hinter dem Haus Ems in der Nähe des Eingangsbereichs Jasminstraße befindet. Letzteres könnte als schon lange geplantes Informations- und Dokumentationszentrum (IDZ) zur Freilichtbühne Stedingsehre eröffnet werden. Die Gemeinde Ganderkesee habe jetzt Interesse gezeigt, das Haus zu kaufen und stehe mit der Eigentümerin, der Stiftung des Landes Niedersachsen, in Verhandlung, so Engeler.

Sanierung notwendig

Sollte es eine Einigung geben, müsse nach einer Entscheidung im Rat der Gemeinde eine Ausschreibung erfolgen, weil das denkmalgeschützte Haus 21, saniert werden müsse. Da gehe es unter anderem um die Außenfassade, das Reetdach und die Fenster, erklärte Fördervereinsvorsitzender Dietmar Mietrach. Für die Nutzung als Info- und Dokuzentrum eigne sich das Gebäude sehr gut. Das Fachwerkhaus hat einen Keller, der als Lagerraum genutzt werden könne, eine separate Heizung und eine Toilette. Außerdem gibt es Mietrach zufolge im Obergeschoss weitere Abstellmöglichkeiten, wo beispielsweise ein Archiv eingerichtet werden könne. Darüber hinaus verfügt das Gebäude nicht nur über einen großen Raum, sondern über fünf Räume für themenbezogene Präsentationen.

"Jetzt wird es konkret"

Marion Daniel, hiesige FDP-Fraktionsvorsitzende, ist optimistisch: "Jetzt wird es konkret. Man hat sich auf dieses Haus geeinigt. So weit, wie jetzt, waren wir noch nie." Der hiesige FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Dürr aus Ganderkesee findet, dass man sich langfristig aber auch über das umliegende Gelände Gedanken machen müsse: "Es ist gut, dass das Info- und Dokuzentrum auf dem Weg ist. Aber man muss auch zusehen, dass das, was dokumentiert werden soll, nicht verfällt. Man muss sich überlegen, wie so etwas mit großer kulturhistorischer Bedeutung erhalten werden kann. Da sehe ich das Land als Eigentümer auch, zumindest teilweise, in der Pflicht."

Thema im Fachausschuss

Das Infozentrum ist am kommenden Dienstag, 5. März, 18 Uhr, Thema im Rathaus bei der Ausschuss-Sitzung für Bildung und Kultur.