Alkoholisierte Autofahrerin fährt in Hatten in Graben

Die Polizei hat am Dienstag einer Autofahrerin in Hatten den Führerschein abgenommen. Symbolfoto: Daniel Bockwoldt/dpa

Hatten. Eine 58 Jahre alte Oldenburgerin ist am Dienstag auf der Hauptstraße in Hatten mit ihrem Wagen in einen Graben gefahren. Ein Alkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von 0,6 Promille.