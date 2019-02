Immer mehr Verkehr und viele Raser in Falkenburg CC-Editor öffnen

Die "Beetschwestern und -brüder" ärgern sich über den starken Verkehr in Falkenburg. Viele Fahrzeuge seien auch viel zu schnell unterwegs. Foto: Thomas Deeken

Falkenburg. Viele Falkenburger ärgern sich über den immer weiter zunehmenden Verkehr in ihrem Ort und viele Raser, die durchs Dorf düsen. Es müssen Querungshilfen an den Ortseingängen her, fordern die Dorfbewohner.