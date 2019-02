Ganderkesee. Eine Gruppe junger Mönche einer Kapelle zeigt das Nostalgiebild.

Trommelnde und Flöte spielende Mönche haben am Samstag, 12. Februar 1994, am Faschingsumzug in Ganderkesee teilgenommen. Hochkonzentriert und im klassischen Mönchsgewand trug diese Kapelle zur musikalischen Gestaltung der Feier bei.

Auf dem Nostalgiebild vom 22. Februar, das die erste Teilnahme der Schimmelreiter beim Fasching zeigte, hat Margit Ohlebusch Hajo Eilers, Renate Drieling und Hartmut Schneider erkannt. Auf dem Nostalgiebild vom 25. Februar wurden Monika und Inka Warrelmann, Marlies Lütjens, Susanne Schütte und Petra Hubmann-Lübbe von Bärbel Meyer und Heike Frese erkannt

Wer Personen auf dem Foto wiedererkennt, kann unter der Woche ab 10 Uhr unter der Telefonnummer (0 42 21) 15 61 22 Hinweise im Redaktionssekretariat abgeben. Alle Nostalgiefotos aus Ganderkesee sind zum erneuten Anschauen hier zu finden.