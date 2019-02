Oldenburg/Harpstedt. Ein 20 Jahre alter Mann aus Harpstedt soll gestohlene Autos nach Polen gefahren haben. Deshalb muss er sich seit Dienstag vor dem Landgericht verantworten.

Schnell und einfach Geld machen – vermutlich war es das, was einen 20 Jahre alten Mann aus Harpstedt laut Anklage dazu verführte, sich seit Sommer 2017 an Autodiebstählen und anschließenden Verschiebungen meist nach Polen zu beteiligen. Seit Dienstag müssen er und sein 35-jähriger Mitangeklagter sich vor dem Landgericht Oldenburg verantworten.



Auto unter falschem Namen angemietet

Der 35-Jährige, ein Litauer, ist nach Ansicht der Ermittler der deutlich dickere Fisch als der Harpstedter, der nur an sechs von 24 angeklagten Straftaten beteiligt gewesen sein soll. In einem Fall soll der 20-Jährige ein Auto unter falschem Namen angemietet haben, das dann in Polen verkauft werden sollte. In den anderen Fällen wird er beschuldigt, gestohlene Autos selber nach Polen gefahren zu haben. In zwei polizeilichen Vernehmungen soll er sich voll geständig gezeigt haben. Auch vor Gericht wird er eine Aussage machen, sagte sein Anwalt. Er strebt für seinen Mandanten eine Bewährungsstrafe an.

Der in Untersuchungshaft sitzende Mitangeklagte wird wohl nicht so günstig davonkommen. 15 Autodiebstähle und ein Einbruch werden ihm vorgeworfen, dazu Urkundenfälschung, Hehlerei und Fahrten ohne Führerschein. Die Staatsanwaltschaft geht von einer Strafe von vier bis sechs Jahren Haft aus und verlangt die Einziehung der Taterträge in Höhe von 114.720 Euro (beim Harpstedter sind es 1500 Euro). Mitbeteiligt waren laut Anklage auch mindestens drei weitere Leute.

200.000-Euro-Auto gestohlen

Aktiv war die Gruppe vor allem bei Autohändlern und -vermietern in Orten wie Emstek, Löningen oder Bad Oeynhausen. Oft sollen sie sich Schlüssel der Fahrzeuge organisiert und diese später von den Höfen gefahren haben. Meist handelte es sich um Wagen mit einem Wert im unteren fünfstelligen Bereich. Angeklagt ist aber auch eine Autoverschiebung aus Schweden über Deutschland nach Polen mit einem angeblich 200.000 Euro teuren Wagen.

In einem weiteren Fall soll der Hauptangeklagte bei einer Probefahrt dem Besitzer weggefahren sein, als dieser gerade ausgestiegen war. Weil sich das Auto später nicht mehr starten ließ, bot er es dem Besitzer zum Rückerwerb für 4000 Euro an.

Die Polizei war den Angeklagten früh auf der Spur. Bereits im Dezember 2017 war eins ihrer Fahrzeuge mit einem Peilsender verwanzt – danach stahlen sie noch Monate weiter. Die meisten Autos, drang am ersten Prozesstag durch, wurden sichergestellt und den Besitzern zurückgebracht. Angesetzt sind noch vier weitere Verhandlungstage.

Anzeige Anzeige

"Deal" zwischen Gericht und Angeklagten möglich

Und schon diesen Mittwoch könnte feststehen, mit welcher Strafe die Angeklagten im Falle eines umfassenden, prozessverkürzenden Geständnisses ungefähr zu rechnen haben. Den Rahmen wollen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung in einem Rechtsgespräch klären. Signalisiert haben bereits alle Seiten, dass der Harpstedter als Heranwachsender nach Jugendstrafrecht verurteilt wird.