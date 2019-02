Ganderkesee. Zehntausende werden am Samstag, 2. März, zum großen Faschingsumzug in Ganderkesee erwartet. Veranstalter und Polizei erläutern, wie sie Zuschauer und Teilnehmer schützen wollen.

"Unser bisheriges Sicherheitskonzept hat sich bislang bewährt. Und auch dieses Mal sind wir gut aufgestellt." Das hat Ronalt Bachmann, gemeinsam mit Andreas Vieluf Leiter des Ganderkeseer Faschingsumzuges, auf Nachfrage unserer Zeitung vor dem Großereignis am Samstag, 2. März, betont. Lutz Auffarth, Leiter der Polizeidienststelle in Ganderkesee, ist ebenfalls zuversichtlich vor dem Umzug: "Nach derzeitigem Sachstand gibt es keinerlei Hinweise auf eine konkrete Gefährdungslage. Daher wird – anders als noch im vergangenen Jahr – auf eine offene Trageweise der Maschinenpistole verzichtet. Wir legen allerdings großen Wert darauf, dass unsere Kollegen auch deutlich als Polizeibeamte erkannt werden." Das soll den Besuchern ein Sicherheitsgefühl geben.

Polizeichef nennt keine Anzahl von Beamten

Rund 120 Security-Kräfte, so Bachmann, und Dutzende von Polizeibeamten wollen für die Sicherheit der deutlich mehr als 30.000 erwarteten Faschingsgäste am Straßenrand und rund 3500 Faschingsfreunde in den Fußgruppen und auf den Festwagen sorgen. Zur genauen Anzahl der Beamten wollte Auffarth aus "einsatztaktischen Gründen" allerdings nichts sagen. Zum Vergleich: Beim "Dammer Carneval" vor wenigen Tagen waren an drei Veranstaltungstagen 230 Polizeibeamte im Einsatz. 50 Beamte der Polizei Damme sowie 20 Kräfte aus dem Sicherheitsdienst haben den Umzug am Sonntag beobachtet.

Ort zwischen 11.30 und 19 Uhr gesperrt

Der Ort Ganderkesee wird bereits ab 11.30 Uhr und bis 19 Uhr für Kraftfahrzeuge komplett gesperrt sein. Straßensperren gibt es bereits an der Urneburger Straße/Ecke Oldenburger Straße sowie an der Grüppenbührener Straße/Ecke Oldenburger Straße. Außerdem gibt es kein Durchkommen auf dem Habbrügger Weg/Ecke Am Schießstand, auf der Bergedorfer Straße kurz vor dem Bahnübergang, der Mühlenstraße/Ecke Neddenhüsen, der Langen Straße/Ecke Neddenhüsen sowie der Urneburger Straße im Bereich Fahrener Weg und Wittekindstraße. Darüber hinaus sind, wie in den Jahren zuvor, zwei weitere Sperren nahe der Umzugsstrecke beim Brüninger Weg und Ende der Atlasstraße in der Nähe des Festplatzes vorgesehen.



Streifenwagen als Hindernis

Teile des Ortskerns Ganderkesees werden laut Polizeichef Auffarth auch in diesem Jahr durch mobile Hindernisse gesperrt. Auf starre Blockaden, wie zum Beispiel Betonklötze, werde aber bewusst verzichtet, um schnell auf Situationen reagieren zu können, in denen zum Beispiel Rettungsfahrzeuge auf die Umzugsstrecke gelangen müssen. Darüber hinaus würden auch Streifenwagen auf den Zufahrtsstraßen vor den Absperrungen quer geparkt.

Anscheinswaffen nicht erlaubt

Dort stehen auch Security-Kräfte, die nach Angaben von Timo Vetter, Pressesprecher der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV), im Endeffekt auch darüber entscheiden, mit welchem Kostüm und welchen Accessoires der Besucher beim Umzug mit dabei sein darf. "Martialische Verkleidungen" wie Soldat seien nicht erwünscht, informiert Vetter: "Verboten sind dagegen echte oder sogenannte Anscheinswaffen, die äußerlich sehr echt wirken." Diskussionen mit Polizei oder Sicherheitsdienst seien zwecklos. Das gelte auch später für Spielzeugwaffen wie Holzschwerter, die nicht mit ins Partyzelt genommen werden dürfen. "Wer sich nicht sicher ist, ob sein Zubehör auch erlaubt ist, sollte es gleich zu Hause lassen", rät Vetter.

Bei Straftaten Notruf über 110 wählen

Werden Straftaten wie Diebstähle oder Körperverletzungen beobachtet, sollten Opfer oder Zeugen umgehend den Notruf über 110 wählen, erklärt die Polizei. Darüber hinaus könnten die Polizeibeamten vor Ort auch direkt angesprochen werden. Dafür müsse es nicht einmal zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein. "Zudem ist die Polizeistation Ganderkesee an der Bergedorfer Straße 5 eine Anlaufstelle für alle, die polizeilichen Rat suchen", versichert Auffarth.

Auffarth: Bislang keine Beschwerden über Lärm

Sollten sich Ganderkeseer Bürger, die nichts mit Fasching am Hut haben, nachts durch den Lärm der Partys gestört fühlen, würden Polizeikräfte das durchaus vor Ort prüfen. In den vergangenen Jahren habe es allerdings keine Beschwerden gegeben, weiß der Ganderkeseer Polizeichef. Dazu GGV-Sprecher Vetter: "Das ist eine Brauchtumsveranstaltung, die es seit über 60 Jahren nur einmal im Jahr an den ,drei tollen Tagen' gibt. Das wissen die Ganderkeseer längst."