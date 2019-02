Elmeloh. Wie die Polizei jetzt meldet, ist es am Sonntag in Elmeloh im Kreisverkehr zu einem Auffahrunfall gekommen. Dabei entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, ist es am Sonntag gegen 18 Uhr in Elmeloh im Kreisel zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 79-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Hude wollte den Kreisverkehr verlassen, musste aber verkehrsbedingt warten, weil eine Radfahrerin den Radweg am Kreisel überquerte.

Eine nachfolgende 68-jährige Autofahrerin aus Delmenhorst übersah die Situation und fuhr auf den Wagen des 79-Jährigen auf. Dabei entstand ein Sachschaden 5000 Euro.