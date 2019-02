Ganderkesee. Die Gemeindebücherei plant einige Neuerungen. Welche genau, soll morgen im Sozial-Ausschuss vorgestellt werden. Ein weiteres Thema der Sitzung: Sprachförderung in Kitas.

Was wird es 2019 Neues in der Gemeindebücherei Ganderkesee geben? Davon will Bücherei-Leiterin Sigrid Kautzsch in der morgigen Sozial-Ausschuss-Sitzung berichten. Zu den Bereichen, die umgestaltet werden, gehört unter anderem die Kinderbücherei, heißt es in der Mitteilungsvorlage.

"Ganter"-Leselandschaft

Dort soll unter dem Motto "Ganter" eine Leselandschaft entstehen. Darüber hinaus werde es auch Veränderungen in der Jugendbücherei geben. Mit neuem Konzept soll diese Abteilung umgebaut werden. Dort soll es zukünftig einen Informationsbereich mit Arbeitstischen, verschiedene Medien und mehr Netzwerkanschlüsse geben.

Medien, Möbel und eine Spielkonsole

Außerdem einen Unterhaltungs- beziehungsweise Aufenthaltsbereich, der ebenfalls mit zusätzlichen Medien, Möbeln und einer Spielkonsole ausgestattet wird, heißt es in der Vorlage. Geplant sei darüber hinaus ein Sachbuchbereich für Erwachsene, eine Nachrüstung mit Netzwerk- und Stromanschlüssen, sowie Arbeitstischen und Stühlen. Zu dem will die Gemeindebücherei im Außenbereich einen Rückgabekasten für Medien aufstellen.

Wie lief 2018?

Neben einem Ausblick auf die kommenden Monate will die Leiterin der Gemeindebücherei auch den Jahresbericht 2018 vorstellen und über die Aktionen im vergangenen Jahr berichten. Dazu gehören beispielsweise die Veranstaltungen wie die Rollstuhl-Rallye des Arbeitskreises der Selbsthilfe- und Initiativgruppen der Gemeinde Ganderkesee (ASG) durch die Bücherei, verschiedene Lesungen und Projekte wie das Bilderbuchkino und der Sommerleseclub. Teil des Berichtes ist auch eine Vorstellung der Zusammenarbeit zwischen Bücherei und anderen Einrichtungen wie Schulen und Kitas.



Sprachförderung in Kitas

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung: "Regionales Konzept zur alltagsintegrierten Sprachbildung und Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen im Landkreis Oldenburg". In der Gemeinde haben alle sechs Träger dieses Konzept unterzeichnet und sich damit verpflichtet, an einer Umsetzung des Regionalen Konzeptes mitzuwirken, heißt es in der Mitteilungsvorlage.

Die Verwaltung will die Inhalte und Umsetzung dieses Konzepts während der Sitzung vorstellen.

Anzeige Anzeige