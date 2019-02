Ganderkesee. Runder Geburtstag bei Stöber in Ganderkesee: Das Fachgeschäft für Büro-, Schreib- und Spielwaren wird 40 Jahre alt. Inhaber Jens Stöber erläutert, wie er sich in Ganderkesee behaupten kann.

Nur noch wenige Wochen, dann wird gefeiert. Nach Fasching natürlich. Denn auch der hat bei Stöber, dem Ganderkeseer Fachgeschäft für Büro-, Schreib- und Spielwaren, traditionell einen hohen Stellenwert. Die fünfte Ganderkeseer Jahreszeit beherrscht in diesen Tagen das Bild des rund 300 Quadratmeter großen Ladens, der am 1. April seinen 40. Geburtstag feiert. Trotz Konkurrenz aus Internet und großen Supermarktketten.





„Es ist heute schwieriger geworden, die Leute zu erreichen“, sagt Jens Stöber. Vor vier Jahren hat der gelernte Einzelhandelskaufmann das Geschäft am Ring von seinen Eltern übernommen und rüstet es seither für die Zukunft. Unter anderem durch ein spezialisiertes Angebot, um einen Akzent gegen die Konkurrenz zu setzen. „Um am Markt mithalten zu können, müssen wir in allen Bereichen nicht mehr in die Breite, sondern in die Tiefe gehen“, schildert Stöber.





Angebote und Aktionen Am 1. April 1979 hat Ursula Stöber den Schreib- und Spielwarenladen vom Ehepaar Focken übernommen. Damals war das Geschäft noch an der Bergerdorfer Straße, Ecke Mühlenstraße angesiedelt. 1999 folgte der Umzug an den jetzigen Standort am Ring 8. Gefeiert wird das 40-jährige Bestehen eine Woche lang ab dem 1. April mit speziellen Angeboten und Aktionen.





Und so setzt das Geschäft bewusst auf Qualität gepaart mit Service. Gut angenommen werden laut Stöber die Geburtstagskisten für Kinder, die mit Spielzeug und Co. befüllt werden und aus denen sich die Gäste das Passende aussuchen können. „Für Schulkinder packen wir außerdem die erforderlichen Bücher, Hefte und Stifte, so dass die Eltern nur noch ihre Zettel abgeben und die Pakete abholen müssen“, schildert Stöber. Auch beim Thema Fasching versucht sich der 50-Jährige abzugrenzen. „Hier setzen wir bewusst auf Markenhersteller statt auf Billigware.“ Dazu komme das Fachwissen der Angestellten, die den Kunden mit Rat und Tat zur Seite stünden. Stöber: „Das gibt es im Internet nicht. Da ist jeder auf sich allein gestellt.“

Rund-um-Service

Neben Schreib- und Spielwaren kümmert sich Jens Stöber auch um gewerbliche Kunden, versorgt sie mit Toner, Druckpapier und Bürobedarf und bietet ihnen einen Rund-Um-Service an. Den gibt es in vergleichbarer Form auch für die Privatkunden. „Von jeher kann man bei uns Bücher bestellen und sie gleich am nächsten Tag bei uns abholen“, sagt Stöber. Bei seinen Kunden hat der 50-Jährige zunehmend einen Wunsch nach Qualität ausgemacht. „Sie spielt bei unseren Kunden eine große Rolle. Wer hierher kommt, will nicht das Billige kaufen.“ In den Geschäftsräumen am Ring mit eigenem Parkplatz finden die Kunden unter anderem eine breite Auswahl an Zeitungen und Magazinen, darüber Schreibwaren, Bücher, Spielsachen und Grußkarten. Auch Karten speziell mit Ganderkeseer Ansichten sind hier erhältlich, ebenso Bücher von Ganderkeseern für Ganderkeseer. „Ich komme aus Ganderkesee, da ist das gar nicht anders möglich“, sagt Stöber mit einem Lachen.

"Man muss spezieller werden"

Dennoch spürt der 50-Jährige die Konkurrenz, die vor allem von großen Internetanbietern oder Supermarktketten ausgeht. „Man muss spezieller werden, das zieht sich durch alle Richtungen“, sagt Stöber. Und sei dann einmal doch etwas nicht da, könne es sofort bestellt werden.

"Bambule" angekündigt

Für die Woche, in die der Geburtstag fällt, haben Jens Stöber und sein Team bereits einiges geplant. „Da machen wir hier richtig Bambule mit Sonderaktionen und Sonderpreisen“, verspricht der Geschäftsinhaber.