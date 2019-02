Ganderkesee. Bezahlbare Wohnungen fehlen – in der Stadt wie auf dem Land. Der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen hat sich jetzt in Ganderkesee mit der Lösung des Problems beschäftigt.

Wie kann künftig ausreichend bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden? Das ist eine der drängendsten Fragen, mit der sich die Mitglieder des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen derzeit beschäftigen würden, erklärte Vorstandsvorsitzender Dr. Andreas Bovenschulte nach der Vorstandssitzung im Ganderkeseer Rathaus.

"Vor zehn Jahren war das noch nicht so problematisch"

"Vor zehn Jahren war das noch nicht so problematisch. Wir hatten genug Wohnungen, was sich grundlegend geändert hat. Gerade an kleinen Wohnungen für ein bis zwei Personen fehlt es. Das Thema hat an Dynamik gewonnen – in der gesamten Region", so Bovenschulte. Besonders deswegen sei es gut, sich untereinander auszutauschen, betonte Bürgermeisterin Alice Gerken. "Wir leben nicht auf einer Insel. Die Probleme und Herausforderungen sind oft dieselben." Susanne Krebser, Geschäftsführerin des Kommunalverbunds, bezifferte den Bedarf an zusätzlichen Wohnungen im Bereich des Kommunalverbunds auf etwa 36.000 bis zum Jahr 2030.

Besonders schwierig für Berufsanfänger

Gerade "Neustarter-Haushalte" für Azubis und Berufsanfänger würden nur schwer auf dem Wohnungsmarkt fündig. "Aber auch der Krankenschwester muss es möglich sein, in erreichbarer Nähe zu ihrem Krankenhaus zu wohnen", so Krebser. Bisher befinde sich der Kommunalverbund in der Analysephase zum Thema Wohnraum, erklärte Bovenschulte und ergänzte: "Aus diesen gemeinsamen Herausforderungen wollen wir aber eine gemeinsame Strategie entwickeln."

Weg vom Einfamilienhaus-Quartier?

Ein Weg könne es sein, verstärkt auf gemischte Baugebiete zu setzen, anstatt auf reine Einfamilienhaus-Quartiere. Man müsse dabei auch auf die Bedürfnisse einer älter werdenden Gesellschaft Rücksicht nehmen.

Neben der neuen Wohnraumstrategie haben die Vorstandsmitglieder auch die Radverkehrsmobilität thematisiert, teilte Bovenschulte mit. "Es ist unumstritten, dass der Umweltverbund unterstützt werden muss, um die notwendige Verkehrswende zu schaffen", so der Vorstandsvorsitzende.

Radschnellwege für Berufspendler

Wichtig hierfür seien unterschiedliche Formen von Radwegen wie beispielsweise Radschnellwege für Berufspendler, so Krebser. Auch dabei sei eine gemeinsame Abstimmung unter den Kommunen enorm wichtig. "Unsere Aufgabe ist auch, dafür zu sorgen, dass diese Prozesse koordiniert ablaufen", erklärte Bovenschulte.