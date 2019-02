Bisher noch unbekannte Täter sind am Sonntag in ein Einfamilienhaus in Dötlingen eingebrochen. Symbolfoto: imago/Jochen Tack

Dötlingen. Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Dötlingen an der Straße "Hinterm Vossberg" am Sonntagnachmittag sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld in bisher noch unbekannter Höhe.