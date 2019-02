Ganderkesee . Schauspieler samt Filmcrew haben zwei Wochenenden lang ein Wohnhaus in Ganderkesee in Beschlag genommen.

Vier Tage in Ganderkesee, und Kirstin Warnke ist total verliebt in den Ort. „Am liebsten würde ich mich von meinen Gastgebern adoptieren lassen und hierbleiben“, sagt die von Bühne und Fernsehen bekannte Schauspielerin. Aber Obacht: Warnke tritt gerne als Satirikerin und Comedienne vors Publikum und die Kamera, zum Beispiel im Magazin „Extra 3“, und man weiß nie, ob man mit todernster oder strahlender Miene einfach vergackeiert wird…

Bekannte Schauspieler machen mit

Warnke und die nicht minder renommierten, auch von der Mattscheibe bekannten Siemen Rühaak, Erika Skrotzki, Lucas Confurius und Helge Tramsen haben an den beiden vergangenen Wochenenden, jeweils sonnabends und sonntags, in Ganderkesee Szenen für den Kurzfilm „Patrick is outside“ eingespielt. „Wir waren auch auf den Straßen unterwegs. Das meiste spielt sich aber hier ab“, erzählt Warnke in einer Drehpause im Wohnzimmer von Elke Aschenbeck-Lange und Rainer Lange.

„Ich habe im Internet entdeckt, dass Wirtschaftsförderin Christa Linnemann Ganderkesee mit Filmtourismus bereichern will. Sie hat für mich einen Aufruf gestartet, und mehr als 20 Bewerber haben sich gemeldet“ berichtet Woike. Er habe erst Fotos, dann mögliche Drehorte gesichtet und sich schließlich für das Haus mit Garten am Bookhorner Weg entschieden.

Psycho-satirischer Horrorthriller entsteht

„…und dann kommt er langsam aus der Unschärfe auf die Tür zu“: Es klingt etwas unheimlich, wenn Regisseur Woike mit dem Kameramann darüber spricht, wie er sich die nächste Szene vorstellt. Das Gefühl trügt nicht: Am Ende kommt laut Woike ein „psycho-satirischer Horrorthriller“ heraus. Ende dieses Jahres soll die Filmpremiere gefeiert werden. Das ganze Team hofft auf Einladungen zu Festivals. Für Kurzfilme gibt es die Festivals vor allem in Großbritannien und in den USA, in Deutschland auch in Bayreuth. Chancen eröffnet auch Berlin. „Für die Berlinale wird’s wohl nicht reichen“, sagt Woike. Aber zeitgleich gibt es in der Hauptstadt seit ein paar Jahren die „Genrenale“ für gute Filme abseits des Mainstreams, die von den Veranstaltern der Glamour-Veranstaltung links liegen gelassen werden. Schauspielerin Warnke rechnet „Patrick is outside“ Chancen aus: „Unser Team ist Spitze, das Drehbuch ist Spitze, der Regisseur ist Spitze.“

Elke Aschenbeck-Lange würde ihr Haus jederzeit wieder einer Filmcrew überlassen, wenn’s so abläuft wie diesmal. „Mich stören die fremden Menschen in meiner Privatsphäre nicht“, sagt sie. Und: „Hinterher ist immer alles wieder picobello in Schuss gebracht.“ Nur die eigens für den Film angebrachten Fenstervorhänge will sie keinesfalls hängen lassen. „Ohne gefällt’s uns besser“, sagt die Gastgeberin.

Örtliche Wirtschaft unterstützt das Projekt

Für die Stores an den Fenstern hat die Raumgestaltung Düßmann gesorgt, für Gartenbeleuchtung Garten- und Landschaftsbau Kreye und für zweimal Essen pro Drehtag der Elmeloher Grill. Regisseur Woike macht daraus einen Tauschhandel: „Ich habe den Unterstützern einen Werbefilm angeboten.“ Ihm kommt das Geben und Nehmen gut zupass, denn ansonsten gibt es für „Patrick is outside“ nur einen kleinen Zuschuss der kulturellen Filmförderung Bremen.