Ganderkesee. Jedes Jahr neue Mengen an teils kuriosem Abfall finden Ganderkeseer Vereine bei Aufräumaktionen. Einige Termine für dieses Jahr stehen bereits fest.

Oft dürften sich die Helfer bei der Aufräumaktion "Saubere Landschaft" wundern, was in der Gemeinde Ganderkesee an den Straßenrand geworfen wird. Während Flaschen oder Fahrräder wohl niemanden überraschen, tun dies aber Toilettenschüsseln, hochhackige Schuhe, Schlüpfer, zerrissene Damenbodys oder Katzenkratzbäume. All das wurde tatsächlich gefunden, als diverse Vereine in der Gemeinde aufräumten.



"Man ist schon überrascht, wenn man eine kleine Müllkippe entdeckt", berichtet Enno Vosteen, Vorsitzender des Ortsvereins Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege. Auch in diesem Jahr begeben sich Mitglieder und Freunde wieder auf die Suche nach Abfall in der Öffentlichkeit, wie viele andere Vereine auch.

Das ist die Bilanz von 2018

Im vergangenen Jahr beteiligten sich mehr als 20 Gruppen verschiedener Größen. Seien es zehn Mitglieder des Orts- und Heimatvereins Bookholzberg-Grüppenbühren oder sogar 50 wie beim Orts- und Heimatverein Bürstel-Immer. Ganze Container mit Müll füllten etwa die Ortsvereine Hengsterholz-Havekost und Steinkimmen oder der Bürgerverein Hohenböken.

"Über die Jahre ist es zunächst immer weniger Müll geworden", erinnert sich Vosteen. "Aber mittlerweile ist die Menge gleichbleibend." Seine Vermutung: Das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung sei gewachsen. "Und ein paar Unverbesserliche wird es wohl immer geben." Kohlfahrtsteilnehmer hält Vosteen allerdings nicht für die größten Übeltäter.

Selbst, wenn auf Teilstrecken nur wenig Müll gefunden werde, komme am Ende eine recht große Menge zusammen. Denn Vosteens Verein geht durch Schlutter, Holzkamp, Neu-Holzkamp und Hoyerswege.

Worauf geachtet werden muss

Die Aufräumtage mancher Vereine fallen zwar in die Setz-, Brut- und Aufzuchtzeit, die in diesem Jahr vom 1. April bis zum 15. Juli andauert. Hans Fingerhut, Vorsitzender des Nabu Ganderkesee, rät Sammlern daher, zum Beispiel Hecken zu meiden. Vosteen erklärt, dass die Mitglieder seines Vereins sowieso nur an Straßenrändern, auf Fahrradwegen und entlang von Gräben aufhielten. Deshalb bittet er aber alle Teilnehmer, Warnwesten zu tragen, um im Straßenverkehr gut sichtbar zu sein.

Anzeige Anzeige

Dass die Aktion auch in Zukunft stattfindet, hält Vosteen für besonders wichtig. "Das Müllsammeln muss beibehalten werden, um das Bewusstsein zu schärfen." Schließlich würden auch Kinder mitsammeln. "So sehen sie, dass wir die Ortschaften sauberhalten müssen." Ein Anreiz ist, dass sowohl der Landkreis als auch die Gemeinde den Vereinen Geldprämien für die Aktionen überreichen.

Wann sich die Vereine zum Sammeln treffen (Zum Aufklappen) Ortsverein Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege : 16. März, 10 Uhr, bei Wieker (Schlutterbrink) und Enno Vosteen (Schützenstraße 30), Telefon (04222) 8749

: 16. März, 10 Uhr, bei Wieker (Schlutterbrink) und Enno Vosteen (Schützenstraße 30), Telefon (04222) 8749 Dorfgemeinschaft Bookhorn : 13. April, 9.30 Uhr, an der Alten Schule Bookhorn, Telefon (04222) 5294

: 13. April, 9.30 Uhr, an der Alten Schule Bookhorn, Telefon (04222) 5294 Orts- und Heimatverein Ganderkesee : 6. April, 9 Uhr, am Alten Rathaus, Telefon (04222) 1538

: 6. April, 9 Uhr, am Alten Rathaus, Telefon (04222) 1538 Orts- und Heimatverein Bookholzberg-Grüppenbühre n: 23. März, 10 Uhr, auf dem Kirchplatz Bookholzberg, Telefon (04223) 8219

n: 23. März, 10 Uhr, auf dem Kirchplatz Bookholzberg, Telefon (04223) 8219 Orts- und Heimatverein Bürstel-Immer : 30. März, 9.30 Uhr, auf dem Dorfplatz Immer, Telefon (04222) 3608

: 30. März, 9.30 Uhr, auf dem Dorfplatz Immer, Telefon (04222) 3608 Orts- und Heimatverein Schierbrok-Stenum : 30. März, 9.30 Uhr, beim ehemaligen Gästehaus Lüschen

: 30. März, 9.30 Uhr, beim ehemaligen Gästehaus Lüschen Ortsverein Steinkimmen : 16. März, 10 Uhr, beim Dorfhaus

: 16. März, 10 Uhr, beim Dorfhaus Orts- und Verkehrsverein Schönemoor : 30. März, 9 Uhr, verschiedene Treffpunkte, nachzufragen unter Telefon (04223) 8728

: 30. März, 9 Uhr, verschiedene Treffpunkte, nachzufragen unter Telefon (04223) 8728 Bürgerverein Hohenböken : 16. März, 10 Uhr, beim Backhaus auf dem Dorfplatz

: 16. März, 10 Uhr, beim Backhaus auf dem Dorfplatz Ortsverein Falkenburg-Habbrügge : 23. März, 14 Uhr auf dem Dorfplatz Falkenburg, Telefon (04222) 931193

: 23. März, 14 Uhr auf dem Dorfplatz Falkenburg, Telefon (04222) 931193 Ortsverein Hoykenkamp : 30. März, 10 Uhr, bei der Gaststätte Menkens, Telefon (04221) 51731

: 30. März, 10 Uhr, bei der Gaststätte Menkens, Telefon (04221) 51731 Dorfgemeinschaft Bergedorf : 16. März, 10 Uhr, bei der Feuerwehr

: 16. März, 10 Uhr, bei der Feuerwehr Fuhrenkamp Schutzverein : 30. März, 13 Uhr, an der Reithalle Ganderkesee

: 30. März, 13 Uhr, an der Reithalle Ganderkesee Ortsverein Rethorn: 30. März, 9.30 Uhr, bei der Aussichtsplattform am Rethorner See, Telefon (04223) 8782 Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Aufräumaktionen finden an Samstagen statt. Weitere Informationen, etwa bezüglich Verpflegung und Ausrüstung, gibt es unter den angegebenen Telefonnummern.Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.