Harpstedt. Ein 19-jähriger Autofahrer ist vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Dabei kam er von der Fahrbahn und kollidierte mit einem Verkehrsschild.

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Freitag in den frühen Morgenstunden auf der A1 vor der Polizei geflüchtet. Seine Flucht endete bei Harpstedt, wo der von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrsschild fuhr.

In Schlangenlinien ohne Licht und ohne Kennzeichen unterwegs

Nach Polizeiangaben hatten andere Verkehrsteilnehmer den 19-Jährigen gemeldet, weil er mit seinem Audi auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten ohne Licht und ohne Kennzeichen unterwegs war und Schlangenlinien fuhr. Die Polizei versuchte ihn durch Signale zum Anhalten zu bringen. Stattdessen erhöhte er seine Geschwindigkeit und flüchtete weiter über die A1 in Richtung Münster.

Polizei nimmt Verfolgung auf

Die Polizisten forderten Unterstützung an. Mehrere Streifenwagen verfolgten den Flüchtenden. Kurz nach der Anschlussstelle Groß Ippener kam der 19-Jährige wegen eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Dabei verletzte er sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung ins Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, wurden im Auto die Verkehrsschilder sowie "drogentypisches Zubehör" gefunden.

Beeinflussung durch Marihuana?

Ein Drogenschnelltest erhärtete den Verdacht auf Drogenkonsum und zeigte eine mögliche Beeinflussung durch Marihuana an. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Außerdem musste er seinen Führerschein abgeben. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter (04221) 15590 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen