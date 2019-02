Ganderkesee. Das heutige Nostalgiefoto zeigt tanzende Frauen in Cancan-Kleidern beim Fasching 1994.

Ganderkesee Die Damen haben am Samstag, 12. Februar 1994, ihre Beine in die Luft geworfen, als wären sie Cancan-Tänzerinnen im Pariser Moulin Rouge und nicht beim Fasching in Ganderkesee. Mit den Federn auf den Köpfen und den Rüschen an den Kleidern sind die Kostüme ein echter Hingucker. Es scheint, als hätten die Frauen ihre Leidenschaft für den Cancan-Tanz entdeckt.

Wer Personen auf dem Foto wiedererkennt, kann heute ab 10 Uhr unter der Telefonnummer (0 42 21) 15 61 22 Hinweise im Redaktionssekretariat abgeben. Alle Nostalgiefotos aus Ganderkesee gibt es zum erneuten Anschauen unter www.dk-online.de/husunheimat.