Ganderkesee. Bei den Büttenabenden gibt es jede Menge Tanz, Musik und Party pur. Nur Torge Kublank alias Baron von Ganterteich ist diesmal noch als Büttenredner verblieben.

Mal bissig, mal gehässig, mal derb, mal schonungslos und immer mal wieder ein wenig über die Grenzen hinausschießend, was man eigentlich öffentlich so sagen darf – so präsentiert sich der Baron von Ganterteich den Faschingsfreunden in Ganderkesee seit fast 20 Jahren.

Lästern über Delmenhorst

Dafür gibt es mal riesigen Beifall, aber auch mal Lacher, die im Halse stecken bleiben, wenn er, wie jetzt bei den Büttenabenden, mit seinem Ganter an der Leine die Bühne betritt und als derzeit letzter verbliebener Büttenredner des Ganderkeseer Faschings so richtig vom Leder zieht. Wenn er tönt: "Schierbrok klingt wie eine Krankheit im Endstadium und Bookholzberg wie ein alter Pickel im Nacken". Wenn er über Delmenhorst lästert, über Inzucht redet und über das Alter des Prinzenpaars Stefan II. und Claudia I. herzieht. Aber: Es ist halt Fasching. Und da ist dem Baron alias Torge Kublank fast alles erlaubt.





Auftritt fast nicht zustande gekommen

Dabei wäre es in dieser Session fast gar nicht zum Auftritt des Barons gekommen. Denn zwischen Weihnachten und Silvester gab es gedanklich so viel Leerlauf, dass er glaubte: Das wird diesmal nichts. "Doch dann hat mich doch noch die Muse geküsst. Es kamen noch einige Ideen, die ich ausfeilen konnte", sagt der 40-jährige Ganderkeseer, der verheiratet und Vater eines sechsjährigen Sohnes ist. Und so entstand der Bogen von der großen Weltpolitik mit Putin, Trump und Merkel bis hin zum "Ganderkeseer Freibad, in dem mehr als acht Millionen Euro versenkt werden".

Früher mehr Zeit für lokale Themen

Der Unterschied zu früher: Damals habe es noch mehr Zeit für lokale Themen gegeben. Doch der Zeitgeist habe sich gewandelt. "Heute muss es trivial und schnell sein, da muss Spruch auf Spruch folgen", erklärt Kublank, der genau weiß, wie schwer es ist, das Publikum bei den Büttenabenden auf seine Seite zu ziehen. Denn gerade bei den Büttenbeiträgen – das hat sich in der Vergangenheit auch bei anderen Rednern gezeigt – ist ein großer Teil der Zuschauer laut und unaufmerksam. "Wenn's nur um mich geht, ist mir das wurscht. Das halte ich aus. Aber es ist schon unfair denjenigen gegenüber, die mich hören wollen", sagt der Baron und hofft bei den Reden auf mehr Zurückhaltung im Publikum – so wie bei Hochzeitsreden zum Beispiel.

Erster Auftritt beim Faschingsstrauß

Seine erste Büttenrede hatte der 40-Jährige im Jahr 2000 gehalten. "Damals hat man mich zunächst noch mal beim Faschingsstrauß am Mittwochnachmittag ausprobiert", sagt Kublank, der zu der Zeit außerdem als Sänger zur Gruppe "Seitensprung" gehörte. Seine Erinnerung an diese Zeit und an die Folgejahre: "Ich hatte zwar eine große Klappe, aber ich war hibbelig und kribbelig. Das war nicht einfach. Vor mehr als 800 Leuten zu reden, ist schon eine Hausnummer."

Bei "Querbeat" eingestiegen

Wenig später lernte Kublank, nebenbei auch Klavierspieler, Schlagzeuger und Gitarrist, die Gruppe "Querbeat" kennen, die bis zum letzten Jahr bei den Büttenabenden mitmachte und stets als großer Stimmungsgarant galt, und schloss sich an – zunächst als Keyboarder, später als Gitarrist und zweite Stimme. Daraufhin trat Kublank mehrfach auf: als Baron und als Musiker und zwischendurch noch als Polizist und "Darth Vader", um Comedy auf die Bühne zu bringen.

Kein Freibrief für Faschingsveranstaltungen

Nach dem Rückzug von "Querbeat" mischt der Ganderkeseer aktuell nur noch als Gitarrist beim großen Opening und als Baron von Ganterteich mit. Und er will auch noch einige Jahre als Baron weitermachen, "wenn mich noch jemand hören will" und wenn er sich denn beim Casting vor dem Regieteam durchsetzen kann, wie der Musiker und Büttenredner sagt. Schließlich habe er keinen Freibrief für die Faschingsveranstaltungen.Sein Wunsch für die nächsten Jahre: "Wir brauchen unbedingt Nachwuchs. Neben dem Musik- und Tanzprogramm sollte auch wieder ein Sketch oder eine andere Büttenrede mit dabei sein."