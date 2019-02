Ganderkesee. Die evangelische Kirchengemeinde Ganderkesee gründet einen neuen Chor, der sich mit anspruchsvoller A-Cappella-Musik beschäftigen soll. Zudem sind in diesem Jahr noch mehr Orgelkonzerte geplant.

Wer Spaß am Singen hat, kann sich demnächst einem neuen Chor der Kirchengemeinde Ganderkesee anschließen. Wie Kreiskantor Thorsten Ahlrichs mitteilt, wird eine neue Gesangsgruppe gegründet, die sich dem anspruchsvollen A-Cappella-Repertoire und den großen Werken der Kirchenmusik widmen soll. Die erste Probe des neuen Chors findet am Mittwoch, 20. März, um 19.30 Uhr im Gemeindesaal, Ring 14, statt.

Chorinteressierte sollten Erfahrung mitbringen

Interessierte sollten allerdings schon über Chorerfahrung verfügen und die Bereitschaft zum selbstständigen Üben mitbringen, betont Ahlrichs. Zudem wird um eine vorherige Anmeldung gebeten. Anfänger könnten in der St. Cyprian-Kantorei, die dienstags zwischen 20 und 22 Uhr probt, zunächst Erfahrungen sammeln und dabei herausfinden, ob das Chorsingen etwas für sie ist.

Ahlrichs bietet mehr Orgelkonzerte an

Ahlrichs kündigt zudem an, dass das Angebot an Orgelkonzerten in diesem Jahr um eine weitere Reihe ergänzt werden soll. Erstmals soll die neue „Stunde der Orgel“ am Mittwoch, 27. März, um 20 Uhr stattfinden. Dabei wird Ahlrichs Werke zur Passionszeit unter anderem von Dietrich Buxtehude und Anthoni van Noordt spielen. In den Folgemonaten sind am 8. und 22. Mai, am 25. September und am 23. Oktober weitere Konzerte dieser Art mit wechselnden Gästen geplant.