Hude. Einbrecher sind am Mittwoch in ein Wohnhaus in Hude eingestiegen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter sind am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus in Hude an der Dürerstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, zerschlugen die Einbrecher in der Zeit von 16 bis 19 Uhr die Verglasung einer Tür und verschafften sich sich so Eintritt. Die Täter durchsuchten sämtliche Schränke im Haus. Ob sie Diebesgut erbeuteten, steht bislang noch nicht fest.

Geschätzter Schaden: 1000 Euro

Die Polizei schätzte den Schaden auf zirka 1000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen in dem Tatzeitraum gemacht haben und Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Telefon (04431) 9410 in Verbindung zu setzen.