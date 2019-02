Ganderkesee. Die Schimmelreiter vom Theodor-Storm-Weg beim Fasching 1994 zeigt das dk-Nostalgiebild.

Die Kostüme passten zum Straßennamen: Beim bunten Faschingsumzug durch den Ortskern am Samstag, 14. Februar 1994, verkleidete sich die Gruppe aus dem Theodor-Storm-Weg als Schimmelreiter. Diese originelle Idee, den Protagonisten von Theodor Storms Novelle, nach dem ein Weg in Ganderkesee benannt ist, in Kostümen darzustellen, hat die Kostümpreisrichter überzeugt: „Die Schimmelreiter“ aus dem Theodor-Storm-Weg wurden zur besten Fußtruppe des Faschingsumzuges 1994 gekürt. Wer Personen auf dem Foto wiedererkennt, kann unter der Woche ab 10 Uhr unter der Telefonnummer (04221)156122 Hinweise im Redaktionssekretariat abgeben. Alle Nostalgiefotos aus Ganderkesee gibt es hier.