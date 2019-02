Großes Aufgebot bei einem Dachstuhlbrand Am Schlehdornbusch. Foto: Melanie Hohmann

Ganderkesee. An der Straße Am Schlehdornbusch in Elmeloh ist es am Donnerstag zur Mittagszeit zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde der 83-jährige Hausbewohner leicht verletzt.