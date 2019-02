Harpstedt. Ein hoher Sachschaden ist am Mittwoch bei einem Unfall in Harpstedt entstanden. Verletzt wurde niemand.

Ein hoher Sachschaden ist am Mittwoch bei einem Unfall in Harpstedt entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 36-jährige Autofahrerin aus Harpstedt am Mittwoch gegen 16.10 Uhr mit ihrem Skoda auf der Wildeshauser Straße in Richtung Harpstedt unterwegs. Etwa in Höhe des Kiefernweges beabsichtigte sie, nach links auf ein Grundstück zu fahren. Zeitgleich setzte ein nachfolgender 62-Jähriger, ebenfalls aus Harpstedt, mit seinem VW zum Überholen an.

Zusammenstoß nach Überholversuch

Die beiden Wagen stießen zusammen, wobei der 62-Jährige nach links von der Fahrbahn abkam und mit Leitpfählen kollidierte. Die Polizei schätzte den Schaden auf zirka 6100 Euro. Verletzt wurde niemand.