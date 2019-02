Ganderkesee. Eine 79-jährige Autofahrerin hat einen Mann beim Rückwärtsfahren übersehen. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt.

Eine 79-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch in Ganderkesee einen Mann beim Rückwärtsfahren übersehen. Nach Polizeiangaben stand der 56-jährige Mann aus Delmenhorst am Fahrbahnrand der Memelstraße auf einer Trittleiter, um etwas auf dem Dach seines Transporters zu befestigen.

Fahrt gegen Leiter

Die 79-Jährige aus der Gemeinde Ganderkesee übersah beim Rückwärtsfahren von einem Grundstück den dort beschäftigten Mann und fuhr mit ihrem Auto gegen die Leiter. Dabei verletzte sich der Mann leicht. Am Transporter entstand Sachschaden von geschätzten 800 Euro.