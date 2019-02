Dötlingen/Oldenburg. Der 26-jährige Mann aus Dötlingen, der sein kleines Kind derart geschüttelt hat, dass es lebenslang schwerbehindert bleibt, ist vom Landgericht Oldenburg zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt worden.

Mit dem Urteil hatten weder Beobachter noch Prozessbeteiligte gerechnet: Zwei Jahre Gefängnis auf Bewährung hieß es am Mittwoch vor dem Landgericht Oldenburg für einen 26 Jahre alten Vater aus Dötlingen, der im Mai 2017 sein damals vier Wochen altes Baby so stark geschüttelt hatte, dass es lebenslang schwerbehindert sein wird. Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre Haft beantragt. Die Delmenhorster Nebenklägerin Gaby Lübben schloss sich dieser Einschätzung an. Und auch Kim Müller, Verteidiger des Angeklagten, hatte deutlich gemacht, mit einer Haftstrafe für seinen Mandanten zu rechnen.

Viele strafmildernde Gründe

Verurteilt wurde der Angeklagte wegen schwerer Körperverletzung – Strafrahmen ein bis zehn Jahre. Die Kammer unter dem Vorsitz Judith Blohms hätte also schärfer urteilen können. Sie fand aber zu viele strafmildernde Gründe und kein Anzeichen für einen Vorsatz. Dieser hätte vorausgesetzt, dass die schweren Folgen angestrebt wurden, sagte Blohm. Aber dem Angeklagten seien sie nicht bewusst gewesen. Der Fall könnte also auch Schwächen des Gesundheitssystems dokumentieren: Das junge Paar habe keine Hebamme gehabt, und es habe an keinem Geburtsvorbereitungskurs teilgenommen. Besonders der Vater sei unvorbereitet in das Leben mit dem Baby hineingegangen, hieß es.



"Handeln nicht beschönigt"

Weitere Milderungsgründe fand das Gericht in der Person des Angeklagten: Er habe sein Handeln nicht beschönigt, früh ein Geständnis abgelegt und Reue gezeigt. Blohm sprach von einem „Augenblicksversagen“, der 26-Jährige sei sonst nie gewalttätig aufgetreten. So sei Haft nicht erforderlich, um ihm die Schwere der Schuld vor Augen zu führen. Blohm gab zu: „Gerechtigkeit kann hier nicht hergestellt werden.“

Reuig und erschüttert

Der 26-Jährige zeigte sich im Prozess tatsächlich reuig und erschüttert, während des Plädoyers und der Urteilsverlesung flossen Tränen. Er wisse, er sei für sein Leben bestraft, sagte der Dötlinger.

Schmerzensgeld und Pflegekosten

Finanziell ist er das sogar: Der Angeklagte wurde zusätzlich zu einem Schmerzensgeld in Höhe von 400.000 Euro verurteilt, muss dazu monatlich rund 6000 Euro Pflegekosten zahlen. Kaum vorstellbar, dass der auf geringem Lohnniveau Beschäftigte jemals in der Lage sein wird, diese Kosten zu tragen. Über eine Privatinsolvenz lassen sie sich nicht tilgen.

Tat geschah in Berlin

Die Tat geschah während eines Verwandtenbesuchs in Berlin. Der Kleine schrie. Der unbeholfen wirkende Vater war schnell überfordert. Er schüttelte wohl, weil er dachte, damit das Baby zu beruhigen, und weil er zu stolz war, die Mutter zu holen, sagte der Mann vor Gericht aus. Es gibt ein Handyvideo eines ermittelnden Polizisten, auf dem der Angeklagte anhand einer zusammengefalteten Jacke zeigt, wie er es gemacht hatte: Die Geschwindigkeit des Schüttelns erinnert dabei an ein schnelles Zittern.

Anzeige Anzeige

Viele Hirnfunktionen für immer außer Kraft

Das Gehirn des Babys stieß während des Schüttelns immer wieder gegen die Schädeldecke. Von außen nichts zu sehen, sind weite Teile der Hirnfunktionen damit für immer außer Kraft gesetzt. Das Kind wird kaum den Stand eines sechs Monate alten normal entwickelten Menschen erreichen, sagte eine Ärztin aus.. Es verlor ein Auge, ist halbseitig gelähmt, wird sich nie alleine fortbewegen und niemals sprechen können. Monate seines bisherigen Lebens verbrachte er in Krankenhäusern. Einziger Lichtblick: Das Kind lebt bei einer engagierten Pflegefamilie, von deren Mutter zu hören war, es habe Phasen, in denen es ihm gut gehe.