Ganderkesee. Wenn in Ganderkesee die Straßenbeleuchtung aus bleibt, ist die Verärgerung bei den Einwohnern oft groß. In letzter Zeit war das immer häufiger der Fall. Der Kommunalservice erklärt nun, wie es zu den Ausfällen kommt und wie sie behoben werden.

In Wüsting fiel zuletzt über die Weihnachtsfeiertage die komplette Straßenbeleuchtung aus, was bei vielen Bewohnern zu der Frage führte, woran das liegen könnte. Der für die Straßenbeleuchtung in Ganderkesee und Hude zuständige Kommunalservice Nordwest hat darauf eine Antwort: Ein kleiner Kabelfehler war dafür verantwortlich, dass sich viele Menschen über eine fehlende Beleuchtung ärgern mussten.

Kleiner Kabelfehler kann zum Ausfall der Beleuchtung führen

Solche Ausfälle passieren immer wieder, wie Geschäftsführer Uwe Nordhausen erklärt: "Bei dem großen Beleuchtungsnetz ist es leider unvermeidbar, dass solche Fehler auftreten." Der Kommunalservice betreibt in Ganderkesee nach eigenen Angaben insgesamt 4300 Leuchten und in Hude weitere 2100. Damit die Straßenlichter leuchten, gibt es im gesamten Gebiet etwa 120 Schaltschränke für die Wartung und Einspeisung des Stroms. Insgesamt wird der Strom über 256 Kilometer Kabel an die Straßenlaternen verteilt – und ein einziger kleiner Kabelfehler auf dieser Strecke kann dazu führen, dass es in einem großen Gebiet dunkel bleibt. Auch in Ganderkesee war das in der jüngsten Vergangenheit immer wieder mal der Fall. (Lesen Sie hier: Kabeldefekt knipst Laternen in Hoykenkamp aus.)

Diese Problematik liegt am Aufbau des Beleuchtungsnetzes, erläutert Nordhausen: "In Ganderkesee steuert ein Hauptschaltpunkt die Beleuchtung in der gesamten Gemeinde." Auf einer Laterne am Brookdamm ist laut Nordhausen ein Sensor angebracht, der auf die Helligkeit reagiert und für das An- und Ausschalten der Straßenbeleuchtung zuständig ist: "Von dort aus geht ein Impuls durch das gesamte Netz." Tritt auf dem Weg ein Kabelfehler auf, führe das dazu, dass alle Laternen hinter dem Punkt der Beschädigung dunkel bleiben, da das Signal dann nicht weitergeleitet werden könne.



Kabelfehlerortungsgerät kann Beschädigungen genau lokalisieren

Sobald dem Kommunalservice ein Ausfall der Straßenbeleuchtung gemeldet wird, muss Elektrikermeister Patrick Gnädig mit seinem Team auf Fehlersuche gehen: "Wir suchen zunächst den entsprechenden Schaltschrank auf und grenzen das Gebiet des Fehlers dann immer weiter ein", erläutert er. Aufgrund des großen Kabelnetzes könne es vorkommen, dass der Fehler nicht immer da liegt, wo die Beleuchtung nicht funktioniert: "Auch wenn man uns nicht immer sieht, wir sind trotzdem da und arbeiten an der Behebung des Fehlers", verspricht Gnädig. Die genaue Stelle der Beschädigung werde dann mit einem speziellen Kabelfehlerortungsgerät lokalisiert: "Das Gerät findet den Fehler auf den Zentimeter genau, egal wie tief das Kabel unter der Erde liegt."

So melden Sie einen Beleuchtungsausfall Melden können Anwohner eine kaputte Beleuchtung sowohl per Telefon unter der Nummer (04222) 946 50, als auch per E-Mail an den info@kommunalservice-nw.de. In Randzeiten gibt es laut Nordhausen zwar keine Rufbereitschaft, dann kann neben einer Mail aber auch der Anrufbeantworter genutzt werden: "Wir gehen da jeder Meldung nach", versichert Nordhausen. Ansonsten könne nachts auch die Polizei oder die Feuerwehr informiert werden, die die Meldung dann an den Kommunalservice weiterleitet. Weitere Informationen gibt es auch auf der Internetseite des Kommunalservices.

Starker Anstieg der Ausfallmeldungen im Jahr 2018



Als Grund für kaputte Kabel nennt Nordhausen vor allem Fremdeinwirkung: "Der Großteil der Kabel wird bei Bauarbeiten beschädigt." Allerdings könnten auch veraltete Kabelmuffen zu Fehlern führen. In den vergangenen Jahren hat es in Ganderkesee laut Nordhausen zwar immer weniger Beleuchtungsausfälle gegeben, doch zwischen 2017 und 2018 gab es plötzlich einen sprunghaften Anstieg von 183 auf 420 Ausfallmeldungen: "Leider können wir uns das auch nicht wirklich erklären", sagt Nordhausen. In Verbindung mit der Modernisierung der Beleuchtung auf LED-Lampen stehe die Häufung der Ausfälle aber nicht: "Diese hat eher zur Stabilisierung der Beleuchtung beigetragen, weswegen wir sie auch weiter vorantreiben." (Lesen Sie hier: Ganderkesee will schnellen Umstieg auf LED-Technik.)

Anzeige Anzeige

Insgesamt zeigt sich Nordhausen daher zufrieden mit der Beleuchtungsausstattung in Ganderkesee: "Den Forderungen nach mehr Licht an verschiedenen Stellen gehen wir aber natürlich immer wieder nach." So werde in der zweiten Jahreshälfte unter anderem die Nutzhorner Landstraße zwischen Hoykenkamp und Schierbrok mit neuen Leuchten ausgestattet.