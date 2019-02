Ganderkesee. Zum 68. Mal setzt sich am Samstag, 2. März 2019, um 14 Uhr der große Festumzug beim Fasching um den Ring in Ganderkesee in Bewegung.

Wann startet der Umzug?

Der Umzug beginnt um 14 Uhr nach der traditionellen Übergabe des Rathausschlüssels von Bürgermeisterin Alice Gerken an das Prinzenpaar Stefan II. (Hinderlich) und Claudia I. (Ordemann) vor der Kirche. Wie gewohnt führt der lange Zug anschließend durch den Ort.

Auf welcher Route verläuft der Umzug?

Der Umzug startet an der Kreuzung Bergedorfer Straße/Mühlenstraße/Ring und bewegt sich von dort über den Ring und die Grüppenbührener Straße zum Schulzentrum an der Straße "Am Steinacker". Von dort geht es über den Habbrügger Weg wieder zurück in den Ortskern.

Wo kann geparkt werden?

Der Ortskern ist von 11.30 bis 19 Uhr für Autos gesperrt. Es gibt zwei Park-&-Ride-Plätze mit Bustransfer in den Ortskern an der Rudolf-Diesel-Straße und an der Westtangente. Außerdem gibt es Busverbindungen aus Hude und Bookholzberg zum Umzug. Wer nachts nach Delmenhorst will, kann um Mitternacht und um 2 Uhr von Stolle aus mit einem Bus fahren.

Wie teuer ist der Eintritt?

Wer als Zuschauer am Straßenrand mit dabei sein will, zahlt fünf Euro Eintritt. Kinder bis sieben Jahre haben freien Eintritt. Für Umzug plus Partys im Festzelt an der Raiffeisenstraße und im Oldenburger Hof sind insgesamt zwölf Euro zu zahlen. Karten gibt es ab Mittwoch, 27. Februar, bei „Kiosk & mehr“ an der Grüppenbührener Straße 50 sowie am Freitag, 1. März, zwischen 17 und 19 Uhr auf dem Festplatz an der Raiffeisenstraße.

Wie viele Teilnehmer sind dabei?

33 Fußgruppen, 15 Mottowagen, 35 Festwagen und neun Musikzüge werden durch Ganderkesee ziehen. Insgesamt sind rund 3500 aktive dabei.

Was ist 2019 neu?

Erstmals zahlen auch die Umzugsteilnehmer ein Startgeld in Höhe von drei Euro. Wer unter acht Jahren ist, darf den Umzug allerdings kostenlos begleiten.

Gäste sollten auf Glasflaschen verzichten. Der GGV hat deshalb die Aktion "Glasfrei um den Ring" ins Leben gerufen. Der Inkoop-Supermarkt hat deshalb extra

Was kommt nach dem Umzug?



Im Festzelt an der Raiffeisenstraße und im Oldenburger Hof bis in die Nacht gefeiert. Im Zelt tritt letztmalig die Partyband "Line Six" auf.

Die schönsten Gruppen und Festwagen werden dann am Sonntag, 3. März, ab 10.30 Uhr beim Frühschoppen im Festzelt prämiert. In diesem Jahr moderiert Markus Weise die Veranstaltung. Außerdem wird Dirk Wieting letztmals die Ehrung der besten Umzugsteilnehmer 2019 in den Kategorien „Fußgruppe“, „Festwagen“ und „Fußgruppe mit Mottowagen“ vornehmen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt ab 10.30 Uhr die Live-Band „Happiness“. Um 13 Uhr wird sie von der Band „AirBuzz“ abgelöst, die bereits im vergangenen Jahr beim Frühschoppen mit dabei war.

Ab 15 Uhr steht der Kindertanz auf dem Programm. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.