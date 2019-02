Mit Gewalt sind unbekannte Täter in eine Ahlhorner Wohnung eingestiegen. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa

Ahlhorn. Mit Gewalt sind bislang unbekannte Einbrecher am Dienstag zwischen 20.30 und 22 Uhr in eine Wohnung an der Kapitän-Strasser-Straße in Ahlhorn eingestiegen.