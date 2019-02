Einbrecher steigen in Ganderkeseer Wohnung am Drosselweg ein CC-Editor öffnen

Bislang unbekannte Einbrecher sind jetzt in eine Wohnung am Drosselweg in Ganderkesee eingestiegen. Symbolfoto: Bodo Marks/dpa

Ganderkesee. Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag der Zeit von 16.05 bis 16.30 Uhr in eine Wohnung am Drosselweg in Ganderkesee eingebrochen.