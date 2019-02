Wildeshausen. Wegen eines Unfalls ist die A1 in Richtung Hamburg bei Wildeshausen zur Stunde gesperrt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Es entstand hoher Sachschaden.

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls ist am Mittwochmorgen die A1 zwischen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener in Fahrtrichtung voll gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei ist gegen 9 Uhr ein Transporter in einen Sattelzug gefahren. Das teilte sie über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Die Sperrung soll zunächst bis 11.15 Uhr anhalten, teilte die Polizei dieser Zeitung mittlerweile mit. Ihren Angaben zufolge ist ein Ford-Transit nach einem Überholvorgang beim Einscheren auf den rechten Fahrstreifen ungebremst auf den Laster gefahren. Beide Fahrzeuginsassen aus Nordrhein-Westfalen, 36 und 49 Jahre alt, wurden eingeklemmt. Beide wurden von der Feuerwehr Wildeshausen geborgen. Zwischenzeitlich ist ein Rettungshubschrauber eingesetzt worden. Der Lasterfahrer (50) blieb unverletzt.

In der Folge der Bergungsarbeiten staute sich der Verkehr auf sechs Kilometer Länge. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.