Ganderkesee. Matthias Meyer, seit 2012 Leiter des Fachdienstes Finanzen und Personal, soll Nachfolger von Rainer Lange als Erster Gemeinderat in Ganderkesee werden.

Dafür bedarf es allerdings noch der Zustimmung des Rates, der am Donnerstag, 21. Februar, ab 18 Uhr öffentlich im Ganderkeseer Rathaus tagt.Meyer soll bei einem positiven Votum für eine Amtszeit von acht Jahren gewählt werden. Damit wäre er außerdem allgemeiner Stellvertreter von Bürgermeisterin Alice Gerken. Seine Amtszeit würde am 1. September dieses Jahres beginnen.

13 Bewerbungen

Die Stelle war am 3. November 2018 öffentlich ausgeschrieben worden. Daraufhin trafen 13 Bewerbungen ein. Für drei Bewerber gab es die Möglichkeit, sich vorzustellen. Eine Bewerberin sagte ab, sodass am Ende zwei Kandidaten übrig blieben. Meyer, 49 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, in Ganderkesee aufgewachsen, setzte sich durch.. Nach dem Abitur am Gymnasium absolvierte er ein duales Studium bei der Gemeinde Ganderkesee mit dem Abschluss Diplom-Verwaltungswirt. Nach dem Grundwehrdienst wieder bei der Gemeinde tätig, bevor er sich für ein BWL-Studium in Bremen beurlauben ließ. Sein Abschluss dort: Diplom-Betriebswirt. Danach war er in der Kämmerei tätig und von 2006 bis 2012 Fachdienstleiter Finanzservice.

Hella Dietz für Otto Sackmann

Im Rat wird es ebenfalls eine Veränderung geben: Otto Sackmann von der UWG verzichtet auf sein Mandat. Dafür kommt UWG-Pressesprecherin Hella Dietz neu hinzu.

Kein Tempo 30

Alice Gerken will in der Ratssitzung außerdem im Detail darüber informieren, warum es künftig keinen durchgezogenen Tempo-30-Bereich auf dem Trendelbuscher Weg zwischen Kehnmoorweg und Grundschule Schierbrok geben wird – und das, obwohl der Rat am 8. März vergangenen Jahres mehrheitlich für die Geschwindigkeitsreduzierung gestimmt hatte. Dabei wird sie sich auf ein Schreiben der Kreisverwaltung beziehen, die den Ratsbeschluss beanstandet hat.

Höhere Preise im Saunahuus

Darüber hinaus geht es um die Erhöhung der Eintrittspreise fürs Saunahuus zum 1. April dieses Jahres. Die Verwaltung erhofft sich Mehrerlöse in Höhe von rund 20 000 Euro. Im Ausschuss „Bäderbetrieb Ganderkesee“ sowie im Verwaltungsausschuss fiel das Votum bereits einstimmig aus.