Bookholzberg. Bei den Bookholzbergern stehen noch viele Wünsche auf der Liste. Auf dem Zettel ganz oben steht ein Drogeriemarkt. Dietmar Mietrach, Vorsitzender des Vereins "Wir in Bookholzberg", weiß, was die Bürger am liebsten außerdem gerne hätten.

Die Bookholzberger hoffen auch rund sechseinhalb Jahre nach dem Aus von Schlecker in ihrem Dorf auf einen Drogeriemarkt. Ein derartiger Markt stehe ganz oben auf der Liste der Wünsche der Bürger. Das hat Dietmar Mietrach, Vorsitzender des Vereins "Wir in Bookholzberg", auf Anfrage dieser Zeitung betont. Darüber hinaus wünschten sich die Bürger für den Ortskern außerdem einen Laden, "in dem man Knöpfe und andere Haushaltswaren kaufen kann", ein Bekleidungsgeschäft und einen Laden, in dem es Papierwaren gibt.

Vom Sanitätshaus bis zum Bargup-Nahversorger

Damit sei der Wunschzettel aber noch nicht zu Ende gelesen, so Mietrach. Auf der Liste stünden auch noch ein Sanitätshaus sowie ein Rechtsanwaltsbüro. Einen Getränkemarkt könnte es ebenfalls noch geben – der müsse allerdings nicht unbedingt direkt an der Ortsdurchfahrt entstehen. Und auf einen kleinen Nahversorger im Baugebiet Bargup, dort, wo einst auf Netto gesetzt wurde, hoffen die Einwohner ebenfalls.





Geschäfte auch mit Bewohnern der Wesermarsch

"Bei vielen Dingen müssen die Bookholzberger nach Delmenhorst, Ganderkesee oder Hude fahren, um sich zu versorgen", klagt der der WiB-Vorsitzende. Man müsse beim Thema Geschäftssituation allerdings zusätzlich wissen, dass die Bookholzberger Kaufleute nicht nur die Wünsche der einheimischen Bevölkerung erfüllen würden. Vielmehr lebe die Geschäftswelt auch vom Durchgangsverkehr in die und aus der Wesermarsch.

Schwierig, Immobilien zu finden

Es sei jedoch auch nicht einfach, Immobilien für neue Läden im Ortskern zu finden, gibt Mietrach zu. Denn richtige Leerstände wie im Ganderkeseer Ortskern gebe es nicht. Möglicherweise würden aber in den Häusern Geschäftsflächen entstehen, die derzeit auf dem Grundstück gebaut werden, auf der früher das Autocenter Bookholzberg stand.

Neue Mietshäuser

Eigentümer Thomas Kläner winkt allerdings ab: Seinen Angaben zufolge ist dort derzeit ein Mietshaus mit acht Wohnungen in der Größe zwischen 62 und 86 Quadratmetern geplant. In einem zweiten Gebäude, Eigentümer Ludwig Logemann, sollen fünf Wohnungen plus zwei gewerbliche Flächen in einer Gesamtgröße von etwa 220 Quadratmetern entstehen. Dabei gehe es um ein Immobilienbüro und ein anderes Geschäft. Beides sei schon verplant. Nähere Informationen wolle er aber noch nicht geben, so Kläner.

Wohnbebauung im jetzigen Gewerbegebiet?

Dass Bookholzberg weiteren Wohnraum brauche, sei für Mietrach durch Hörensagen und Blick in die sozialen Medien klar – und zwar nicht nur im Ortskern und im neuen Baugebiet Bargup, in dem es nach wie vor freie Grundstücke gibt. Vielmehr müsse man auch rechtzeitig nach neuen Baugebieten Ausschau halten, sagt der WiB-Chef. So habe es bereits mit WiB-Mitgliedern und Vertretern des Orts- und Heimatvereins Bookholzberg-Grüppenbühren sowie des Bürgervereins Hohenböken Besichtigungen im Gewerbegebiet an der Bahn gegeben, das derzeit "einen eher schmuddeligen Eindruck" hinterlasse.Die Idee dabei: Die Gemeindeverwaltung könnte das Gewerbegebiet möglicherweise neu ordnen und – wegen der zahlreichen Leerstände dort – aus dem gesamten Bereich ein Mischgebiet mit Wohnbebauung schaffen.

Peter Meyer: Derzeit nicht realistisch

Von diesen Vorstellungen hat Peter Meyer, Fachbereichsleiter Gemeindeverwaltung, eigenen Angaben zufolge bereits gehört. Diese Pläne halte er aber derzeit in der praktischen Umsetzung nicht für realistisch. Dagegen spreche auch, dass es in Bookholzberg ja nur ein Gewerbe- und Industriegebiet gibt. Es sei schwierig, diesen Bereich zu verkleinern und weniger Gewerbeflächen vorzuhalten.





Planungen für Frühlingsmarkt laufen Frühlingsmarkt Die Planungen für den 13. Bookholzberger Frühlingsmarkt am Sonntag, 28. April, haben jetzt begonnen. Darauf weist Mitveranstalter Dietmar Mietrach, Vorsitzender des Vereins „Wir in Bookholzberg“, hin. Dort soll es unter anderem wieder einen Flohmarkt geben. Private Anbieter können kostenlos mit dabei sein. Und auch Vereine und Organisationen zahlen nichts, müssen sich aber unbedingt frühzeitig anmelden. Der Frühlingsmarkt findet in der Zeit von 11 bis 16 Uhr statt. Die Flohmarktplätze werden allerdings schon ab 6 Uhr vergeben. Weitere Infos gibt es auf der Homepage unter wir-in-bookholzberg.de.





Für Feuerwehrhaus als Vereinstreff

WiB-Vorsitzender Mietrach bemängelt außerdem die Raumsituation für Vereine. Die Gemeinde behaupte stets, in der Oberschule an der Ellerbäke gebe es noch ausreichend Platz. Aber das sei nicht richtig. Der Verein WiB habe sogar schon in der Salzgrotte und im Sommer im Backhaus in Hohenböken getagt. Es gebe immer weniger Gastwirtschaften. "Und das ,Schwarze Ross' hat ja auch nicht so häufig geöffnet", weiß Mietrach, der sich nach wie vor mit vielen anderen Vereinsmitgliedern für einen Vorschlag einsetzt, der zu seinem Bedauern in der Politik bereits abgelehnt worden ist: Er würde gerne aus dem alten Feuerwehrhaus an der St.-Florian-Straße zu einem Treffpunkt für Vereine machen, wenn die Feuerwehrleute ins neue Domizil an der Bahn gezogen sind.