Ganderkesee. In einer Kita in Essen werden nur noch geimpfte Kinder aufgenommen. Fraglich ist, ob eine solche Impfpflicht auch für Kindergartenkinder in Ganderkesee eingeführt werden könnte.

Der Vorstoß der Kita aus der Ruhrgebietsmetropole Essen hat die Debatte um eine mögliche Impfpflicht erneut befeuert. Wer sein Kind von dem privaten Kita-Träger betreuen lassen will, muss zunächst ein gefülltes Impfbuch vorlegen. Die Kita-Betreiberin Jutta Behrwind will damit vor Krankheiten wie Masern, Mumps und Röteln schützen, erklärte sie der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung": "Wenn alle geimpft sind, sind auch alle geschützt." Zuletzt hatte bereits ein Arzt aus Leer angekündigt, ungeimpfte Patienten nicht mehr behandeln zu wollen. Die beiden Vorgehen gegen Impfgegner werden auch in Ganderkesee diskutiert. (Lesen Sie hier: Werden ungeimpfte Patienten bald nicht mehr behandelt?)

Eltern müssen Impfberatungsbescheinigung vorlegen

Klar ist: Eine gesetzliche Impfpflicht gibt es in Deutschland nach wie vor nicht. Im Rahmen der Kinderbetreuung ist lediglich vorgeschrieben, dass Sorgeberechtigte bei der Aufnahme eines Kindes in die Kita einen Nachweis über eine ärztliche Impfberatung vorlegen müssen, wie Gemeindesprecher Hauke Gruhn erklärt: "Wenn der Nachweis nicht erbracht wird, muss die Leitung der Kita das zuständige Gesundheitsamt benachrichtigen und personenbezogene Daten übermitteln." Dies könne dann ein Bußgeld nach sich ziehen.

Dieses sogenannte Präventionsgesetz findet laut Gruhn auch an Kindergärten, die sich in Trägerschaft der Gemeinde befinden, Anwendung. Allerdings:

"Eine fehlende Bescheinigung der Impfberatung schließt die Aufnahme des Kindes in die Kita nicht aus." Hauke Gruhn, Sprecher der Gemeinde Ganderkesee

Kita-Träger können selbst über Impfpflicht entscheiden

Grundsätzlich können Kita-Träger selbst entscheiden, ob sie in ihren Einrichtungen eine Impfpflicht verordnen: "Das gibt es durchaus häufiger, in vielen anderen Ländern ist das sogar üblich", erläutert Dr. Matthias Peiler, Kinder- und Jugendarzt im Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg. Von einer möglichen Impfpflicht in Ganderkeseer Kindergärten hält Peiler allerdings nichts: "Das ist unrealistisch. Auch wenn Kinder nicht geimpft sind, sollten sie Zugang zu den Einrichtungen erhalten."

Vielmehr sieht er in der vorgeschriebenen Impfberatung eine Möglichkeit, Eltern vom Nutzen der Impfungen gegen gefährliche Krankheiten zu überzeugen: "Wir erleben kaum Impfgegner bei uns, sondern oft einfach schlecht informierte Eltern", sagt Peiler. Gerade Zugezogene aus anderen Ländern würden oft erst spät einen Hinweis auf durchzuführende Impfungen erhalten. (Lesen Sie hier: Kommt die Impfpflicht? Das sagt Karl Lauterbach dazu.)

Das Bewusstsein für gefährliche Infektionskrankheiten sei aufgrund der insgesamt guten Impfversorgung kaum noch vorhanden, weswegen viele Eltern nicht sofort an eine Impfung denken würden. Grundsätzlich sieht Peiler die Ganderkeseer Kindergärten aber gut aufgestellt: "Wir gehen immer wieder systematisch in Kitas und führen Untersuchungen durch. Dabei hilft auch der Impfberatungsnachweis."



Keine Impfpflicht an privaten Kitas in Ganderkesee geplant

Diesen Eindruck vermittelt auch Edith Ohlenbusch, Leiterin der Kindertagesstätte "Sonneninsel" Bookholzberg, die sich in Trägerschaft der Lebenshilfe Delmenhorst und Landkreis Oldenburg befindet. Auch in ihrer Kita werde bislang nur eine Beratungsbescheinigung verlangt: "Bei uns ist eine Impfpflicht nicht denkbar. Kinder, die nicht geimpft sind, dürfen trotzdem kommen", erklärt Ohlenbusch. Ähnlich sieht es auch Petra Zapf vom Kindergarten "Birkenhof e.V.", die eine mögliche Impfpflicht in der Zukunft aber nicht gänzlich ausschließen möchte: "Bei uns war das bislang kein Thema, weil nahezu alle Kinder geimpft sind." Wirkliche Impfgegner habe sie noch nicht erlebt.