Ein aufmerksamer Zeuge konnte offenbar einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wildeshausen verhindern. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

Wildeshausen. Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Montag, 18. Februar, offenbar einen Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Mergelgrund in Wildeshausen verhindern. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.