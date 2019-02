Ganderkesee. Den Rosenmontags-Cancan der Grünen Garde aus Ganderkesee im Jahre 1994 zeigt das dk-Nostalgiebild.

„Fasching ist in, da geht man hin!“ So lautete das Faschingsmotto im Jahr 1994. Das dk- Nostalgiebild, das am Rosenmontag 1994 entstand, zeigt die Ganderkeseer Tanzgruppe „Grüne Garde“. Die 13 Tänzerinnen sorgten mit ihrer einstudierten Choreografie in dunkelgrünen Uniformen auf der Rosenmontagsbühne am Montag, 26. Januar 1994, für gute Unterhaltung. Das Highlight ihres Auftrittes war der perfekt synchrone Can-Can. Wer Personen auf dem Foto wiedererkennt, kann unter der Woche ab 10 Uhr unter der Telefonnummer (04221) 156122 Hinweise im Redaktionssekretariat abgeben. Alle Nostalgiefotos gibt es hier.