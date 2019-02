Falkenburg. Nach acht Jahren als Plattdeutschbeauftragter gibt Dirk Wieting sein Amt auf. Verabschiedet wurde er in großer Runde und ohne ein Wort Hochdeutsch.

Standesgemäß – also ohne ein Wort Hochdeutsch – wurde Ganderkesees Plattdeutschbeauftragter Dirk Wieting gestern in Falkenburg aus seinem Amt verabschiedet.

"Werder Bremen, n Leven lang gröön-witt"

"Werder Bremen, n Leven lang gröön-witt, ja, wi höört tohopen, ji sünd cool un wi sünd hitt, Werder Bremen, ja uns Leven lang, un de nee’e Düütsche Meister kummt wedder mal vun’n Werserstrand", sang die neunjährige Theresa Walter von der Musikschule Ganderkesee, mit der Gitarre begleitet von Musikschulleiter Jens Frerichs.

Abend startet mit Fußball-Liebe und Musik

"Wir dachten, Werder Bremen magst Du doch so gerne, deswegen starten wir den Abend mit dieser kleinen Überraschung", sagte Bürgermeisterin Alice Gerken, ebenfalls fließend auf Platt. Und diese Überraschung sollte nicht die letzte des Abends sein. Yared Dibaba, Moderator und Plattdeutsch-Autor, war als ebenfalls angereist, um Wieting gebührend zu verabschieden.

Bedauern und Blick in die Zukunft

"Es gibt viele Leute, die mit Platt zu tun haben. Für mich ist das auch ein bisschen Heimat. Es ist schade und auch traurig, dass Du gehst. Aber vielleicht ist das auch eine Chance für eine neue Generation, sich mit der Sprache zu befassen. Im Namen aller Plattschnacker: Vielen, vielen Dank", betonte Dibaba. Eine weitere Überraschung folgte im Rahmen eines Filmzusammenschnitts, in dem viele Bilder aus Wietings Leben und auch aus seiner Kindheit gezeigt wurden. Die Gemeinde habe durch Marlies Lüschen, Standesbeamte und Nachbarin aus Kindertagen, viel Material zusammentragen können, erklärte Gemeindesprecher Hauke Gruhn.

"Wir haben ganz viel geschafft und es hat immer Spaß gemacht"

"Es ist so viel passiert. Wir haben ganz viel geschafft und es hat immer Spaß gemacht", bedankte sich Dirk Wieting bei allen Anwesenden. Seinen Abschied kündigte er bereits vergangenen Herbst an. Da sagt er: "Wie heißt es so schön: Man soll aufhören, wenn’s am schönsten ist. Und es ist besser, wenn die Leute sagen: 'Schade, dass er geht', statt 'Jetzt wird’s aber Zeit, dass er die Biege macht'." Er habe alles mit viel Herzblut und viel Leidenschaft gemacht – und in dieser Zeit bei den verschiedenen Aktionen sehr viel Spaß mit den Mitorganisatorinnen Angela Hillen und Meike Saalfeld gehabt.

Und was kommt jetzt?

Und was kommt jetzt? Dann soll es nur noch um die Bühne gehen. Als Vorsitzender des Niederdeutschen Theaters in Delmenhorst führt er Regie und spielt. "Eine Aufgabe, die mich fordert und super viel Spaß macht. Und auch beim Fasching ist übrigens Schluss: Die vergangenen zehn Jahre war ich Chef der Jury für die Prämierung nach dem Festumzug. Das mache ich 2019 auch zum letzten Mal", so Wieting. Wer der neue Plattdeutschbeauftragte in Ganderkesee werden soll, stehe übrigens noch nicht fest, erklärte der Gemeindesprecher.