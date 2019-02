Zu einem Schuppenbrand kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag, 18. Februar 2019, in Sandkrug auf einem Hof an der Straße Wiemerslande. Foto: Feuerwehr Sandkrug / Timo Nirwing

Sandkrug. Zu einem Schuppenbrand kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag, 18. Februar 2019, in Sandkrug auf einem Hof an der Straße Wiemerslande, berichtet die Feuerwehr.