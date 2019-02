Ganderkesee. Wenn Feiernde sich an herumliegenden Glasflaschen verletzen, ist der Faschingsspaß ganz schnell vorbei. Dem vorbeugen soll die Ganderkeseer Aktion "Glasfrei um den Ring".

Es wird Fasching gefeiert, es wird getrunken, doch wohin mit der Glasflasche, wenn der Sekt erst einmal leer ist? Oft landet sie dann auf dem Boden, der nächste tritt darauf und schon liegen überall Scherben. "Nicht nur Betrunkene verletzen sich, sondern auch Feiernde mit dünnen Schuhsohlen", weiß Jan Marc Kahle, der sowohl Mitglied in der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) ist als auch im Deutschen Roten Kreuz (DRK). Und nicht nur das: Auch Kinder könnten sich schneiden, wenn sie nach herumliegenden Süßigkeiten griffen.

Deshalb gibt es die Aktion "Glasfrei um den Ring" von GGV und DRK. Zwar würden Glasflaschen während des Faschingsumzugs nicht verboten werden, erklärt Kahle. "Doch wir wollen mehr Sicherheit schaffen, damit unbeschwerter gefeiert werden kann."

Besonderes Sortiment für den Fasching

Dabei helfen auch örtliche Einzelhändler. So hat Inkoop laut Filialleiter Sven Ohlsen extra für Fasching ein besonderes Sortiment: Manche Sorten Schnaps gibt es dann in Plastikflaschen und das Angebot an Mixgetränken in Dosen ist auch größer. Auf die Glasmüll-Problematik weisen auch Schilder bei den Einzelhändlern hin.

"Wir merken aber schon, dass hier ein Umdenken bei den Verbrauchern stattgefunden hat", berichtet Ohlsen. Die Aktion existiert nämlich schon seit mehreren Jahren. Dass man das merke, findet auch Kahle: "Das DRK musste früher viele Schnittverletzungen behandeln". Außerdem hätten Umzugswagen öfter platte Reifen gehabt, wenn sie über Scherben gefahren seien. Dann habe es große Fortschritte bei der Vermeidung von Glasmüll gegeben. "Und mittlerweile sind die Leute schon stärker sensibilisiert."



Das passiert mit den Glasflaschen

Wer dennoch Glasflaschen mitnimmt, kann diese zumindest sicher vor Ort entsorgen. Dazu stellt der Kommunalservice Nordwest rund 100 Tonnen für Glasmüll entlang der Umzugsstrecke auf, sodass laut Kahle circa alle drei Meter eine zu finden sei. "Es gab 2018 durchaus Hotspots ", berichtet er. Dort noch mehr Tonnen aufzustellen, sei jedoch aus Platzgründen schwierig.

Vorschriftsmäßig sortiert sei der Glasmüll natürlich nicht, gesteht Timo Vetter von der GGV. Doch der Kommunalservice würde diese Aufgabe dann übernehmen. Um Glasflaschen, die dennoch auf dem Boden gelandet sind, und weiteren Müll kümmert sich der Reinigungsdienst in mehreren Durchgängen. Und nicht nur das: Laut Vetter helfen auch viele Umzugsbesucher mit und werfen herumliegende Glasflaschen in die Tonnen.

