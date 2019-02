Wildeshausen. Ein bislang unbekannter Autofahrer hat auf einem Netto-Parkplatz einen anderen Wagen beschädigt und ist dann vom Unfallort geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Samstag, 16. Februar, auf dem Netto-Parkplatz an der Bargloyer Straße in Wildeshausen einen anderen Wagen beschädigt und ist dann vom Unfallort geflüchtet. Eine 24-Jährige aus Wildeshausen stellte ihren Ford Focus auf dem Parkplatz gegen 11 Uhr ab. Als sie gegen 12.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen am rechten, vorderen Kotflügel fest.

1000 Euro Schaden

Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zum unfallflüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter (04431) 9410 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.